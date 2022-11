Un rare tableau de Gustave le Gray mis aux enchères à Toulouse

Une peinture inédite de Gustave Le Gray, conservée par ses descendants, sera mise aux enchères à Toulouse par Marc Labarbe.

Ce tableau de Gustave Le Gray de 125 x 95 cm a été découvert chez un descendant. © Maison Labarbe

Gustave Le Gray (1820-1884) s’est fait un nom comme photographe. Il est notamment l’auteur de la première photographie officielle d’un chef de l’État français. Il s’agissait alors de Louis-Napoléon Bonaparte. Puis, il est devenu le photographe officiel de la famille impériale.

Mais Gustave Le Gray aimait aussi la peinture. Il a pratiqué cet art durant toute sa vie. Pourtant, son talent dans ce domaine reste très confidentiel. En effet, peu de ses toiles ont été identifiées à ce jour. C’est donc une belle découverte qu’a faite la maison de vente aux enchères Marc Labarbe.

Un rare tableau de Gustave Le Gray

Elle a mis la main sur un tableau de Gustave Le Gray au domicile d’un descendant de l’artiste. « Ce grand tableau, représentant l’épouse de l’artiste, exposé au Salon de 1853, conservé par ses descendants, et redécouvert par le commissaire-priseur Marc Labarbe, est totalement inédit. Il sera vendu aux enchères le 17 novembre à Toulouse avec une estimation de 30 000 à 50 000 euros », annonce la maison Labarbe.

Le montant de l’acquisition de cette œuvre devrait cependant être bien plus élevé au regard de la rareté de celle-ci. Il convient de rappeler que l’un des rares tableaux comparables à avoir été retrouvé récemment est celui représentant le portrait de l’Impératrice Eugénie. Daté de 1869, il a été vendu au prix de 120 000 euros hors frais en 2006.

Un portrait de son épouse

Si Gustave Le Gray a cherché à documenter son époque, il savait aussi capturer l’émotion. Parmi ses sujets de prédilection, les scènes orientalistes et les portraits, à l’image de ce tableau représentant son épouse, Palmira Madeline Gertrude Leonardi. C’est une Italienne qu’il a rencontrée à Rome. Ensemble, ils ont eu six enfants entre 1845 et 1857, dont quatre meurent prématurément.