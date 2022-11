La nouvelle arme de la Mairie de Toulouse pour la propreté de la Garonne

La Mairie de Toulouse lance une campagne de communication pour la propreté directement sur des avaloirs, des entrées d’égout. Elle veut dissuader la population de jeter des déchets dans la rue en rappelant qu’en cas de pluie, ils peuvent se retrouver dans la Garonne.

La municipalité de Toulouse veut dissuader la population de jeter des déchets dans la rue pour garder la Garonne propre. Photo d’illustration. Crédit photo : CC BY SA F.Lamiot – Wikimedia commons

La Mairie de Toulouse se prépare à lancer une campagne de communication insolite au regard de son support. Elle ne sera pas diffusée dans les médias audiovisuels, dans la presse écrite ou en ligne, ni même sur des panneaux publicitaires.

Cette nouvelle campagne de communication sera posée sur les avaloirs de la ville. Ces derniers ne doivent pas être confondus avec les bouches d’égout, bien qu’ils communiquent. Les avaloirs sont les ouvertures qui se trouvent le long d’un trottoir pour évacuer les eaux de ruissellement vers l’égout.

Une initiative de Toulouse pour une Garonne propre

Si la municipalité a choisi les avaloirs comme support de communication, c’est parce qu’ils sont directement impliqués dans la communication en question. La campagne s’intitule joliment “ici commence la Garonne”.

Pour mettre en place cette campagne, la Mairie de Toulouse va carrément poser des nouveaux avaloirs. Le premier est installé sur la place Saint-Pierre, depuis mardi 15 novembre. Soixante-et-un autres seront posés d’ici à la fin de l’année.

Sensibiliser sur les déchets emportés dans la Garonne

« Cet avaloir permettra de sensibiliser les habitants et visiteurs de Toulouse à ne pas jeter leurs déchets dans la rue et leur faire prendre conscience qu’en cas de pluie, ils seront emportés dans la Garonne via les canalisations souterraines d’évacuation des eaux pluviales », explique la municipalité toulousaine.

Conçus par Toulouse Métropole en collaboration avec la fonderie Dechaumont basée à Muret, les nouveaux avaloirs “Ici commence la Garonne” sont fabriqués dans un moule créé pour l’occasion. Il représente l’horizon toulousain.