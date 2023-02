Éric Dupond-Moretti annonce des magistrats supplémentaires à Toulouse

Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a annoncé l’arrivée prochaine de neufs magistrats à Toulouse. Depuis plusieurs mois, le barreau réclame des moyens humains et matériels supplémentaires pour le tribunal judiciaire.

Éric Dupond-Moretti demande au barreau de Toulouse de faire preuve de patience / Crédit photo : wikimedia commons CC BY SH Linelola54

Le garde des Sceaux n’a pas été étonné par la demande de la bâtonnière de Toulouse. Lors d’une session question-réponse organisée par La Dépêche du Midi, Caroline Marty-Daudibertières a pu interroger Éric Dupond-Moretti sur « le manque chronique de moyens humains (magistrats, greffiers et personnels de greffe) et matériels » au tribunal judiciaire. Le barreau de Toulouse dénonce ce problème depuis plusieurs mois. Il demande ainsi la création de postes de magistrats, greffiers et personnels de greffe.

Le ministre de la Justice a donc répondu à la question de Caroline Marty-Daudibertières. Éric Dupond-Moretti lui a annoncé l’arrivée prochaine de « neuf magistrats supplémentaires », mais également de « six greffiers, dont un directeur de greffe, dès le mois de mars » à Toulouse.

Éric Dupond-Moretti a prévu un plan d’embauche national

Le garde des Sceaux a prévu de mettre en place un plan d’embauche national. Celui-ci prévoit 10 000 embauches d’ici 2027, dont 1500 magistrats, 1500 greffiers et des contractuels et des agents pénitentiaires. « Toulouse ne sera pas oublié », assure-t-il.

Mais en attendant l’arrivée de ces magistrats et greffiers supplémentaires, le ministre tient à souligner : « Je suis conscient des difficultés à Toulouse. J’aimerais que ça aille plus vite et plus fort. Mais, il faut les trouver, les recruter, attendre que ça sorte de l’École nationale de la magistrature. Vous ne voulez pas que je vous envoie des magistrats sans diplôme… Il y a des rythmes naturels qu’il faut respecter ». Le barreau de Toulouse va donc devoir faire preuve de patience, malgré sa demande de « moyens en urgence ».