Prolongation d’une série de restrictions d’eau en Haute-Garonne

La préfecture de la Haute-Garonne annonce la prolongation des mesures de restrictions de prélèvement d’eau jusqu’au 30 novembre.

Photo d’illustration. CC BY-SA 3.0 Don-vip

Alors que le mois d’octobre touche à sa fin, le temps est encore relativement doux et les précipitations restent ponctuelles. C’est pourquoi, la préfecture de la Haute-Garonne a annoncé, jeudi 27 octobre, la prolongation d’une série de mesures de restriction d’eau.

Elles sont désormais applicables jusqu’au 30 novembre. Les prélèvements sont limités, voire interdits dans certains cours d’eau. Aussi, l’usage de l’eau potable est limité. Il est par exemple interdit d’arroser les pelouses et les potagers entre 8 heures et 20 heures.

« Les barrages ont été fortement sollicités »

« Du fait de l’absence de pluie automnale significative sur le département et, plus globalement, sur le bassin de la Garonne, et des températures particulièrement chaudes persistantes, les débits de tous les cours d’eau se maintiennent à des niveaux très bas pour la saison, et ce malgré les efforts de gestion et d’utilisation de l’eau entrepris par l’ensemble des usagers depuis plusieurs mois (les premières mesures ont été prises fin juin) », explique la préfecture haut-garonnaise.

Elle ajoute que « les barrages permettant de soutenir les débits dans les plus gros cours d’eau ont été fortement sollicités, de façon anticipée, dès le mois de juin et jusqu’à aujourd’hui encore, à des niveaux de lâchers importants. Les stocks résiduels sont actuellement très bas, obligeant à les économiser au maximum. »

Des restrictions d’eau « nécessaires » en Haute-Garonne

« Il est donc nécessaire, pour continuer à préserver la ressource en eau potable et les milieux aquatiques, de prolonger les mesures de restriction au-delà du 31 octobre, de façon inédite et exceptionnelle, en cohérence avec les mesures prises par les préfets des départements limitrophes pour les cours d’eau inter-départementaux, dès le mardi 1er novembre, et ce jusqu’au 30 novembre 2022, sauf à ce que la situation évolue d’ici là », indique la préfecture de Haute-Garonne.

Informations pratiques : les détails des restrictions sont disponibles sur le site de la préfecture de la Haute-Garonne.