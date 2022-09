Sécheresse : les restrictions d’eau se poursuivent en Haute-Garonne

Face à la sécheresse, les restrictions d’eau restent en vigueur dans le département de la Haute-Garonne. De nouvelles sont par ailleurs mises en place sur un cours d’eau.

Les restrictions d'eau prises face à la sécheresse continuent en Haute-Garonne

La sécheresse se poursuit dans le département de la Haute-Garonne. « Avec les températures très élevées des mois de juillet et d’août, couplées à un déficit de pluie très important (déficit d’environ 75 % sur les mois de juillet et d’août en Garonne médiane), la situation hydrologique est très nettement déficitaire en Haute-Garonne, avec des records de faiblesse des débits régulièrement constatés en Garonne médiane et aval », précise la préfecture du département dans un communiqué de presse.

Plusieurs restrictions d’eau ont alors été mises en place cet été sur l’ensemble du sous-bassin de la Garonne. L’objectif : « tenir jusqu’aux pluies d’automne ».

Nouvelles restrictions sur un cours d’eau en Haute-Garonne

En ce sens, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur sur l’Hers-Mort ce 8 septembre 2022. Les prélèvements sont limités à deux jours par semaine. « Les débits de l’Hers-Mort sont soutenus par la retenue de la Ganguise, dont le stock résiduel doit être préservé. Il est donc nécessaire de réduire le débit sur l’Hers-Mort et de prendre des restrictions en matière de prélèvement sur ce cours d’eau », précise la préfecture.

Il n’était jusqu’à présent soumis à aucune restriction. L’interdiction totale de prélèvement sur le Tescou non réalimenté et sur tous les petits cours d’eau non réalimentés et non instrumentés reste par ailleurs maintenue.

Les restrictions en vigueur à partir du réseau d’eau potable

En ce qui concerne les usages à partir du réseau d’eau potable, tout le département est encore en alerte renforcée. Ainsi, les restrictions en vigueur depuis le 9 août en Haute-Garonne ne changent pas et restent applicables.

Pour rappel, il est notamment interdit de laver les véhicules hors des stations professionnelles, de remplir et de faire la mise à niveau diurne des piscines privées, d’arroser les pelouses et espaces verts, de prélever de l’eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des plans d’eau de loisirs à usage personnel et de vidanger les plans d’eau de toute nature dans les cours d’eau. L’arrosage des jardins potagers est également interdit de 8h à 20h.