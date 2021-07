Basket : les Harlem Globetrotters se produisent à Nîmes

Retrouvez les stars du basket qui se produiront le mercredi 13 octobre 2021 au Parnasse de Nîmes.

En raison de l’épidémie mondiale de COVID-19 et des restrictions de voyage imposées par le gouvernement américain, les organisateurs avaient été contraints de reporter la tournée 2020 des Harlem Globetrotters.

Bonne nouvelle : la joyeuse troupe de basketteurs sera de retour en France du 28 septembre au 15 octobre 2021 et le public pourra les retrouver le mercredi 13 octobre 2021 au Parnasse de Nîmes.

Les billets du 20 mars 2020 et du 20 octobre 2020 restent valables. Les spectateurs ne pouvant plus assister à la manifestation peuvent se faire rembourser dans le point de vente où les billets ont été achetés.

Un spectacle sportif et humoristique de basket

Légendes mondiales du basketball, les Harlem Globetrotters “parcourent les continents depuis plus de 90 ans pour vous faire découvrir un spectacle sportif et humoristique unique en son genre”. Ne manquez pas ce match aux allures de show à l’américaine. A vivre en famille !

Les meilleurs joueurs composeront l’équipe des Harlem. Big Easy Lofton, Ant Atkinson, Hi-Lite Bruton, Thunder Law, Bull Bullard et Cheese Chisholm, ainsi que les vedettes féminines TNT Lister et Ace Jackson (sous réserve de modifications), vêtus de leurs mythiques maillots, enchaîneront les dribbles, les passes, les dunks et les tirs au panier sensationnels.

Un show à l’américaine

À défaut de siffler les fautes techniques sur le terrain, l’arbitre sera également là pour assurer le show ! Avant d’assister au spectacle et grâce aux Magic Pass, vous aurez la possibilité de rencontrer les joueurs, échanger et prendre des photos avec eux mais aussi participer à divers ateliers. Un moment ultra privilégié avec les stars du basket !

Plus d’informations sur le site officiel des Harlem Globetrotters ou sur leur page Facebook.

Source : communiqué de presse