Cyclisme : voici le tracé du prochain “Tour du Gard”

L’équipe organisatrice de la compétition de cyclisme “L’étoile de Bessèges”, autrement appelé “Tour du Gard” en référence au célèbre “Tour de France”, vient de dévoiler le tracé de la 53e édition qui aura lieu du 1er au 5 février prochain. Bellegarde, Aubais, le Mont Bouquet, Alès et Bessèges… Voici les communes de départ des différentes étapes.

Voici le tracé de la prochaine compétition de cyclisme “L’étoile de Bassèges” ou “Tour du Gard” © Luka Mateo – Conseil départemental du Gard

Avis aux amateurs de cyclisme. La 53e édition de la compétition “L’étoile de Bassèges” aura lieu du 1er au 5 février prochain. Pendant cinq jours, des cyclistes professionnels réaliseront un véritable “Tour du Gard”. L’équipe organisatrice vient de dévoiler son tracé. La première étape, longue de 160 kilomètres, effectuera plusieurs boucles au départ de Bellegarde. Les coureurs traverseront notamment les communes de Redessan, Manduel, Comps Valabrègues, Montfrin, Jonquières Saint-Vincent et Fourques. La distance de la deuxième étape est quasiment identique (164 kilomètres). La ligne de départ sera installée à Bagard, puis le parcours permettra de rejoindre Aubais, au Sud du Gard. La troisième étape réalisera une boucle de 169 kilomètres depuis Bessèges. C’est la plus longue de la compétition. Le lendemain, les cyclistes effectueront la quatrième étape sur 145 kilomètres, depuis Saint-Christol-lez-Alès, jusqu’au Mont Bouquet, un promontoire calcaire situé entre Alès et Bagnols-sur-Cèze.

Course contre-la-montre à Alès : fermeture de certaines routes

Le dernier jour du Tour du Gard, les coureurs réaliseront une course contre-la-montre au départ de la place Henri Barbusse à Alès, à 13h15 le dimanche 5 février. Les cyclistes devront réaliser 11 kilomètres le plus rapidement possible, en individuel. Pour assurer le bon déroulement de l’étape, certains axes de circulation seront fermés. À l’image des boulevards Louis-Blanc et Edgar Quinet, des places Henri Barbusse et Gabriel Péri, de la rue du Dr Serre, de l’avenue Carnot et du quai Boissier de Sauvages côté commissariat, de 6h du matin à 20h. L’après-midi (de 12h à 17h), d’autres axes rejoignent la liste :

Secteur Ermitage : montée de l’Ermitage, chemin de Saint-Raby, chemin de Russaud, chemin de Trepeloup, montée de la Daude.

Quai des Près Rasclaux entre l’intersection de l’avenue Marcel Cachin et le rond-point de la route de Saint-Jean-du-Pin.

Route de Saint-Jean-du-Pin, promenade de l’Ermitage.

Pont-Vieux, avenue Carnot, quai Brigade du Languedoc, avenue Jules Guesde, quai Jean Jaurès et Kilmarnock dans le sens pont de Resca vers pont-Vieux.

Centre-ville (à partir de 11h)

Des panneaux d’information seront mis en place aux abords des axes fermés à la circulation. Les spectateurs pourront suivre la progression des coureurs en contre-la-montre depuis le “village départ” installé sur le parvis du Cratère. Daniel Mangeas, la “voix du Tour de France” sera même présent pour commenter en direct la dernière étape de la compétition.