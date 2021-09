La délinquance est en forte baisse à Carcassonne, dans l’Aude

Le préfet de l’Aude communique des chiffres qui illustrent la forte tendance à la baisse de la délinquance constatée à Carcassonne.

Tous les chiffres de la délinquance sont en forte baisse à Carcassonne. C’est ce qu’a tenu à démontrer Thierry Bonnier, le préfet de l’Aude, à la suite de la réunion du Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance de la ville. Ainsi, depuis 2015, la délinquance globale a diminué de près de 16%. Et, dans le détail, certains chiffres retiennent l’attention. En effet, sur les six dernières années, les atteintes volontaires à l’intégrité physique reculent de plus de 13%, les atteintes aux biens de près de 30% pour les cambriolages et de plus de 60% pour les vols à la tire.

La baisse se poursuit en 2021

Sur les 8 premiers mois de l’année 2021, en comparaison à 2020, la baisse se poursuit, selon les données de la préfecture de l’Aude. Il y a eu une diminution d’un quart des vols avec violences, de près de 8% des violences sexuelles et de près de 23% des cambriolages de locaux professionnels. Les services de l’État dans le département rappellent que « la mission de sécurité publique est assurée à Carcassonne par la police nationale en lien avec la police municipale en charge de la tranquillité publique ». Un contrat de sécurité intégrée (CSI) renforçant la complémentarité des deux forces doit être signé prochainement.

Source : communiqué de presse