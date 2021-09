Aude. à Narbonne, tous les jeux sont gratuits !

La mairie de Narbonne, dans l’Aude, met en place le prêt gratuit des jeux disponibles dans les ludothèques de la ville.

« La Ville de Narbonne souhaite renforcer son offre de service à la population autour du jeu ». C’est la raison pour laquelle elle met en place la gratuité du prêt de jeux. « Le jeu sur place était déjà gratuit », rappelle la collectivité. Celle-ci dispose de deux ludothèques (la Fée Bistande et Christian-Meyer), des espaces socio-culturels qui proposent, aux enfants comme aux adultes, « d’apprendre tout en s’amusant, de se divertir et de partager de bons moments grâce à plus de 3000 jeux ». Elles proposent également des animations ponctuelles hors les murs tout au long de l’année.

Un allègement des mesures sanitaires dans les ludothèques de Narbonne

Désormais, l’accès aux ludothèques se fait en accès libre sur les horaires d’ouverture. En effet, il n’y a plus besoin d’inscription préalable sur les différents créneaux proposés et la jauge n’est plus limitée à 10 personnes. Le port du masque et la présentation d’un pass sanitaire valide demeure obligatoire, pour les usagers de 11 ans et plus.

Source : communiqué de presse