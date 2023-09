Pyrénées : la population des ours augmente avec des nouvelles portées

Les ours bruns des Pyrénées se multiplient. Des nouvelles portées ont été observées durant l’été. La population totale dépasse la barre de 80 individus.

La population des ours bruns augmente dans les montagnes pyrénéennes. Des nouvelles portées ont été repérées. Photo d’illustration. © Sergey Uryadnikov – Shutterstock

Les ours bruns des Pyrénées sont de plus en plus nombreux. Selon la lettre d’information du Réseau Ours Brun de l’Office français de la biodiversité (OFB), au moins sept nouvelles portées ont vu le jour cet été sur la partie française des Pyrénées. La population totale des ours dépasse désormais la barre des 80 individus, contre 76 en 2022 et 74 en 2021.

Vingt-neuf caméras pour observer les ours dans les Pyrénées

Ces naissances sont le résultat d’un suivi attentif de l’espèce, mené par le Réseau Ours Brun. Grâce à 29 caméras installées dans les montagnes, les agents peuvent observer les comportements des ours tout au long de l’année. Ils ont notamment pu filmer des femelles accompagnées de leurs oursons.

De l’autre côté de la frontière aussi

La fondation espagnole Oso Pardo a également partagé des images d’ours bruns en train de chercher des noisettes dans les Pyrénées catalanes. « À la fin de l’été, les ours cherchent activement des noisettes, riches en glucides et en protéines. C’est la première noix de leur régime automnal, qu’ils compléteront plus tard avec des hêtres, des glands et des châtaignes, en fonction de leur disponibilité », explique la fondation dans une publication sur X (anciennement Twitter).

La réintroduction de l’ours dans les Pyrénées

La présence des ours dans les Pyrénées est le fruit d’un programme de réintroduction initié dans les années 1990, après que l’espèce a failli disparaître. L’animal fait l’objet d’une importante opposition entre ses partisans et ses opposants. Ces derniers craignent notamment que les ours s’attaquent au bétail.