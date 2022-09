Orages. Le Gard en vigilances orange après une nuit agitée

Après les orages et les inondations de la veille, une nouvelle dégradation est prévue dans le Gard en fin de journée de mercredi avec de fortes précipitations, accompagnées de vents et de grêles.

Le calme avant la tempête. Météo France a levé la vigilance rouge dans le Gard, comme dans l’Hérault, mercredi 7 septembre à 6 heures. Le département est désormais en vigilance orange pour les orages, la pluie et les inondations. L’institut fait part d’un « épisode pluvio-orageux actif, nécessitant un suivi particulier compte tenu des cumuls associés ».

Une nouvelle dégradation est prévue dans le Gard en fin de journée de mercredi avec de fortes précipitations. (illustration). Crédit : Mathias Krumbholz CC BY-SA 3.0

Météo France a levé la vigilance rouge dans le Gard, comme dans l’Hérault, mercredi 7 septembre à 6 heures. Le département est désormais en vigilance orange pour les orages, la pluie et les inondations. L’institut fait part d’un « épisode pluvio-orageux actif, nécessitant un suivi particulier compte tenu des cumuls associés ».

« En journée de mercredi, les conditions d’instabilité se maintiennent, même si l’on observera des périodes d’accalmie. Des reprises orageuses sont néanmoins attendues, particulièrement à partir de la mi-journée. En fin de journée et nuit prochaine, une ligne orageuse s’organise et balaye d’Ouest en Est l’Hérault et le Gard, puis le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône », annonce Météo France.

Orages dans le Gard : Les pompiers sur le pont

Le département du Gard a vécu une nuit pour le moins agitée après avoir été placé en vigilance rouge aux orages pour la première fois de l’année. « Vers 23h30, des cellules pluvio-orageuses intenses ont touché le secteur de Nîmes durant plus d’une heure où on a relevé jusqu’à 136 mm de précipitations sur Nîmes », raconte la préfecture.

Retour en image sur les orages de la nuit et notamment l'#orage qui a donné des pluies diluviennes à #Nîmes heureusement sans causer de dégâts majeurs. Ce mercredi est à nouveau très orageux avec 28 départements placés en alerte orange par nos services. @Meteorage__ pic.twitter.com/Un0Aba3kOz — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 7, 2022

« Quatre-cents pompiers du Gard ont procédé à plus de 38 interventions ainsi qu’à 15 mises en sécurité et procédé au sauvetage de 21 personnes. Trois personnes ont été blessées légèrement à Nîmes suite à l’effondrement du plafond de leur habitation. Le plafond de l’Ehpad de Bouillargues s’est effondré, ne faisant aucun blessé », faisait savoir la préfecture durant la nuit. « Plusieurs routes du département sont fermées à la circulation et font l’objet de déviations routières. Les cours d’eau du département, notamment le Vistre et le Vidourle, sont sous surveillance. »