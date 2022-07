Convivencia, un festival fluvial en escale dans le Tarn-et-Garonne

Le festival Convivencia, qui a la particularité de se déplacer en péniche, est le samedi 2 juillet à Montech et le dimanche 3 à Grisolles, dans le Tarn-et-Garonne.

Tout le mois de juillet, la péniche de Convivencia parcourt le Canal du Midi et s’arrête pour des concerts. ©Guillaume Bourgoin

C’est un festival musical original : il est fluvial et fait de nombreuses escales. Sa scène est installée sur la péniche “Le Tourmente”, qui se déplace jour après jour le long du canal du Midi. Le top départ de ce festival Convivencia a été donné ce 2 juillet depuis le Tarn-et-Garonne.

Existant depuis 1997, il en est à sa 26e édition. En 2021, il a réuni plus de 18 000 spectateurs. Son accès est gratuit et, au delà des concerts, il mène des actions culturelles et patrimoniales qui sont proposées en journée pour tous les publics.

C’est à Montech que le festival a commencé samedi 2 juillet 2022, avec une soirée en compagnie du Cuarteto Tafi & invités (musique argentine) ainsi que du duo Jean-Luc Amestoy et Serge Lopez (flamenco, accordéon/guitare).

La suite du festival Convivencia

En Occitanie, le festival Convivencia va continuer sa traversée du Tarn-et-Garonne en passant par Grisolles, ce dimanche 3 juillet. Le concert aura lieu au chemin du Canal.

Marion Diaques se produira en solo. La violoniste alto utilise également sa voix et plusieurs langues, même imaginaires, pour créer un spectacle unique.

Ce sera ensuite au tour de Miksi de monter sur la scène flottante. Ce groupe de cinq musiciens réfugiés ont appris à se connaître lors d’une résidence au Rocher de Palmer (à Cenon, près de Bordeaux) en 2020. Sans parler la même langue, ils ont su communiquer par la musique. Leurs sonorités mélangent les morceaux traditionnels albanais, kurdes, et syriens.

Après le Tarn-et-Garonne, le festival Convivencia partira en direction de la Haute-Garonne. Il sera notamment à Toulouse les 6 et 7 juillet. En tout, il traversera quatre départements d’Occitanie, où il fera onze escales. Il se terminera le 26 juillet à Frontignan (34).