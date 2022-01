Revenu de base et Assemblée citoyenne… les mesures phares de la Haute-Garonne en 2022

Afin de renforcer le « bouclier social » et de « réenchanter la politique », Georges Méric, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne s’engage, entre autres, à expérimenter le revenu de base pour les 18-24 ans et à mettre en place une Assemblée citoyenne permanente, dès l’année 2022.

Pour son deuxième mandat à la tête du conseil départemental de la Haute-Garonne, Georges Méric souhaite renforcer son engagement dans une politique sociale, notamment vis-à-vis des jeunes, et de démocratie participative. Une volonté qui se traduit par des investissements toujours croissant dans les mesures de protection des plus précaires, le « bouclier social », mais également par la mise en œuvre, durant l’année 2022, de deux mesures phares : l’expérimentation du revenu de base pour 1000 jeunes et la constitution d’une Assemblée citoyenne.

1000 jeunes bénéficieront du revenu de base

Après plusieurs années de tractations, Georges Méric va enfin pouvoir lancer, cette année, l’expérimentation du revenu de base pour les jeunes de 18 à 24 ans en Haute-Garonne. Ainsi, dès le 1er mars 2022, 1000 jeunes Haut-Garonnais tirés au sort pourront bénéficier d’un revenu de 500 euros, dégressif en fonction des autres ressources et cumulable avec les aides auxquels ils sont déjà éligibles, pendant une durée de 18 mois.

Les neuf millions d’euros nécessaires au déploiement de ce dispositif expérimental, qui sera évalué par un groupe pluridisciplinaires de chercheurs, seront intégralement financés par le département.

Un bouclier social renforcé

Cette expérimentation à destination des jeunes vient compléter l’arsenal de mesures sociales déjà mises en œuvres par le département dans le cadre de son bouclier social. Représentant 50 % de ses dépenses annuelles, soit 875 millions d’euros, « la solidarité est la mission première du Département », rappelle Georges Méric. Avec une enveloppe budgétaire dédiée aux investissements en hausse constante depuis dix ans, le département revendique la création de 7 nouvelles maisons de la solidarité en 2020 et l’embauche de 156 agents du secteur social depuis 2019, pour un total de 2615 agents aujourd’hui. Enfin, le conseil départemental s’engage a créer, en 2022, 242 places supplémentaires d’accueil pour le enfants relevant de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

Une assemblée citoyenne

En 2017, la Haute-Garonne s’était doté d’une charte pour le Dialogue citoyen. Cinq ans plus tard, le département se félicite que 20 000 habitants aient participé à près de 400 réunions et ateliers de concertation. Désireux de s’engager encore plus concrètement dans une démarche de démocratie participative, Georges Méric s’est engagé à créer, dès cette année, une Assemblée citoyenne dotée d’un rôle consultatif mais également de la possibilité de se saisir de sujets portant sur les compétences de la collectivité. Une manière de l’intégrer plus significativement au processus décisionnel.

Concrètement, cette assemblée paritaire sera composée de 162 citoyens volontaires tirés au sort. Ses membres, dont le mandat durera deux ans, devront refléter la diversité socio-économique de la société, et représenter équitablement les cantons du territoire (6 représentants par canton). Un appel à candidature sera lancé dès le 5 février prochain et restera ouvert jusqu’à la fin du mois de juin, date à laquelle la collectivité procédera au tirage au sort des 162 citoyens volontaires.

Après quatre mois de travail préparatoire, la première Assemblée citoyenne se tiendra en octobre. Il est prévu que cette assemblée se réunisse lors de trois ou quatre séances plénières chaque année. « Cette assemblée citoyenne est une avancée démocratique majeure pour notre collectivité. Elle permettra de consolider le dialogue citoyen et, ainsi, de participer au réenchantement de la politique », espère Georges Méric.