RER Toulousain. Le Département siffle la fin de la récré

Le président du Conseil départemental de la Haute-Garonne compte demander la communication de toutes les études réalisées sur la réalisation d’un RER toulousain. Le dossier traîne depuis plusieurs années.

Photo d’illustration. @M. Strikis

Le dossier du RER toulousain vient de sortir du point mort. Le président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, Georges Méric (PS), compte demander la communication de toutes les études réalisées sur le RER toulousain. Comme le montre un document que Le Journal Toulousain s’est procuré, une demande a déjà été adressée au préfet de la Haute-Garonne, Etienne Guyot, mardi 18 octobre.

« Je vous sollicite afin de recueillir les différentes études que vous avez pilotées sur ce projet pour disposer de l’information la plus complète, les faire analyser par nos services et permettre au conseil départemental de la Haute-Garonne de prendre position sur ce dossier important », écrit l’élu socialiste.

Diverses études concernant la création d’un RER toulousain ont été menées. Mais au Département, on observe que quand le sujet est évoqué, les différentes parties prenantes ont pour coutume de se renvoyer la balle. C’est notamment le cas de Tisséo, qui gère les transports en commun dans l’agglomération toulousaine, et du conseil régional, qui détient la compétence ferroviaire en Occitanie.

Le Département de la Haute-Garonne veut toutes les informations sur le RER toulousain

Au conseil départemental, on estime que la mobilité est une question sérieuse. Il y a une volonté de prendre position en ce qui concerne le RER toulousain. Mais pour cela, encore faut-il disposer des tenants et des aboutissants.

« Les thèses portées par les différents acteurs, institutionnels ou associatifs, ainsi que les différents scénarios étudiés, sont nombreux et peuvent apparaître contradictoires, notamment quant aux capacités du réseau ferroviaire », écrit donc Georges Méric. « Il paraît important d’appréhender aujourd’hui au plus juste la question d’un RER métropolitain. L’intérêt général et collectif de ce projet appelle la construction d’un scénario partagé par le plus grand nombre et c’est dans cet esprit collaboratif que s’inscrit ma demande. »

L’alignement des planètes nécessaires pour la création du RER toulousain est peut-être en cours. Le président de Tisséo, Jean-Michel Lattes, a fait savoir à l’occasion du comité syndical de ce mercredi 19 octobre, qu’il compte écrire à Carole Delga (PS) pour proposer une réunion avec tous les acteurs du dossier.