Les adieux de Georges Méric au conseil départemental de Haute-Garonne

Georges Méric a annoncé sa démission de la présidence du conseil départemental de la Haute-Garonne ce mardi 29 novembre.

Photo d’archives : Georges Méric au conseil départemental Haute-Garonne. © Laëtitia Soula

Coup de tonnerre au conseil départemental de la Haute-Garonne. Le socialiste Georges Méric, qui en est à la présidence depuis sept ans, a annoncé sa démission lors de l’assemblée de la collectivité ce mardi 29 novembre. « Aujourd’hui est un moment important pour moi », a-t-il écrit en publiant sur ses réseaux sociaux le discours qu’il a prononcé pour l’occasion.

« J’aurai 75 ans en décembre prochain. Le médecin que je reste sait écouter son corps. Il sait aussi entendre les conseils de sa famille et de ses proches après 55 ans d’une vie professionnelle intense de médecin de campagne et d’un engagement politique sans faille depuis 1967 au Parti socialiste, en tant qu’élu local depuis 1977, maire de Nailloux de 1983 à 2008, Conseiller départemental depuis 1988 », a déclaré l’élu.

« Je me retire alors que je n’ai aucune obligation de le faire. Aujourd’hui, j’aspire au repos, pour les miens, mais aussi pour poursuivre ma quête philosophique et mes lectures », annonce Georges Méric. « C’est avec la satisfaction intérieure d’avoir rempli ma tâche que je cesse ce jour mon engagement en tant qu’élu de mon canton d’Escalquens et président du conseil départemental. »

« Le conseil départemental est une belle institution »

« Le conseil départemental est une belle institution, une machine puissante par ses équipes, sa proximité, ses partenariats, ses coopérations, puissante par sa capacité d’investissement et sa dynamique d’innovation », considère le désormais ex-président.

Dans son dernier discours face à l’assemblée départementale, Georges Méric a estimé que la majorité « a su innover et gagner de nombreux défis dans un climat de concorde, de solidarité et d’amitié ». Parmi ses victoires, il a notamment cité « la sauvegarde du Département face au projet néolibéral de métropolisation ». C’était pour lui « une rude bataille » que « nous avons gagnée » avec « détermination ».

Après la démission de Georges Méric à la tête du conseil départemental de la Haute-Garonne, son premier vice-président, Sébastien Vincini, va assurer l’intérim en gérant les affaires courantes de la collectivité. Ce dernier dit prendre « acte de cette responsabilité en mesurant l’importance de cette fonction et le rôle que notre collectivité occupe ».

Des réactions à la démission de Georges Méric du conseil départemental

Ce matin @GeorgesMeric a décidé de mettre un terme à son mandat de Président de la @HauteGaronne.



Je respecte sa décision et en prends acte avec grande émotion et esprit de responsabilité.



Merci pour tout cher @GeorgesMeric



Ma réaction en intégralité 👇 pic.twitter.com/CVEyIlsaFi — Sébastien Vincini 🌹 (@SebVincini) November 29, 2022

Salutations amicales à @GeorgesMeric et tous mes vœux de réussite à @SebVincini ! https://t.co/nD31yCEv8L — Manuel Bompard (@mbompard) November 29, 2022

Présent à l’assemblée départementale où mon ami @GeorgesMeric annonce sa démission de Président du Conseil départemental de la @HauteGaronne. Je respecte et j’accueille avec une grande émotion, que nous serons nombreux à partager, cette décision personnelle.

Merci Georges pic.twitter.com/MQ9rQzpFYT — François Briançon (@fbriancon) November 29, 2022

Beaucoup d’émotion aujourd’hui au Conseil Départemental. Merci à @Georges Meric pour son engagement sans faille pour tous les habitants de @HauteGaronne pic.twitter.com/K07lciKeeo — Isabelle Hardy (@izahardy) November 29, 2022

Merci et bravo cher @GeorgesMeric d’avoir su impulser et concrétiser en @HauteGaronne une politique humaniste, sociale et républicaine, conforme à nos valeurs communes.



Une vie d’engagements, toujours tournés vers cet idéal que nous chérissons et pour lequel tu as tant oeuvré. https://t.co/GusxUok5Uz — Pierre Juston (@Juston_Pierre) November 29, 2022