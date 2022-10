Deux ans après le drame, les hommages à Samuel Paty se multiplient en Occitanie

Les hommages en Occitanie se multiplient deux ans après l’assassinat du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty, décapité par un terroriste à sa sortie du collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines.

Le 16 octobre 2020, le professeur d’histoire-géographie Samuel Paty était décapité peu de temps après sa sortie du collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves dans le cadre d’un cours sur la liberté d’expression. Deux ans après le drame, les hommages se multiplient en Occitanie.

La présidente de Région Carole Delga, d’abord, assure que « commémorer l’assassinat de Samuel Paty, c’est continuer coûte que coûte le combat face au racisme, à l’antisémitisme, à l’intégrisme, au complotisme ». Elle ajoute que ses pensées « vont d’abord à la famille et aux proches » du professeur, mais aussi à l’ensemble des enseignants du territoire qui « participent à protéger nos enfants de la brutalité du monde, à les aider à grandir à l’abri de toute emprise, à leur offrir un horizon plus grand ». L’objectif aujourd’hui est de « ne montrer aucune faiblesse face aux ennemis de la République et à ceux qui dévoient les religions pour en faire des outils d’oppression. Ceux qui, au quotidien, intimident, harcèlent, continuent, encore récemment dans le Haut-Rhin ou en Essonne, à vouloir faire taire ceux qui apprennent à nos enfants les valeurs cardinales de notre République : la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité », termine Carole Delga.

Le président du Conseil départemental de la Haute-Garonne Georges Méric a, de son côté, publié un message d’hommage sur le réseau social Twitter ce dimanche 16 octobre. « Nous n’oublions pas », a-t-il simplement déclaré avant, lui aussi, d’exprimer ses pensées envers « notre communauté éducative pour leur courage et leur engagement ».

Le président du Département organise par ailleurs une cérémonie d’hommage ce lundi 17 octobre dans les locaux du Conseil départemental. « Samuel Paty a été assassiné par la haine et l’intolérance. Parce qu’il était enseignant, parce qu’il avait fait le choix d’accompagner les jeunes sur le chemin de la construction de leur esprit critique et de l’amour de la liberté. Deux ans après cet assassinat, il est de notre devoir en tant qu’élus, en tant que professeurs, en tant que citoyens, de ne jamais oublier et de résister, avec toute notre détermination républicaine, face à l’obscurantisme et au fanatisme », a-t-il insisté.

Il y a 2 ans, Samuel Paty était lâchement décapité par un islamiste radical pour avoir présenté des caricatures de Mahomet à ses élèves lors d'un cours sur la liberté d'expression. Nous n'oublions pas. Je pense à notre communauté éducative pour leur courage et leur engagement.

Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de la Métropole, a également opté pour la sobriété. « La République, c’est enseigner l’Histoire même dans ses moments les plus sombres. La vigilance face aux extrêmes doit être présente partout, notamment dans les écoles. L’enseignement républicain c’est la liberté d’expression », affirme l’élu dans un post Twitter.

L'enseignement républicain c'est la liberté d'expression.

Le maire de Montpellier Michaël Delafosse, souligne que « nous avons le devoir de nous souvenir, d’honorer sa mémoire ». « Soyons indéfectiblement garant de la laïcité face à ceux qui veulent imposer leurs croyances religieuses », termine-t-il.