Récap d’actu. Marathon annulé, concert en plein air, et LGV au programme

Comme chaque dimanche soir, voici le récap d'actu du Journal Toulousain. Cette semaine, au programme : le marathon de Toulouse suspendu pour deux ans, plus de concert en plein air à Toulouse jusqu'à nouvel ordre, passe d'armes entre le maire de Bordeaux et Carole Delga sur la LGV entre Bordeaux et Toulouse.

Haute-Garonne. Le nombre d’accidents routiers en baisse au mois de septembre

Dans son dernier bilan de sécurité routière, la préfecture de Haute-Garonne révèle que le nombre d'accidents a baissé en septembre 2021 par rapport à la même période en 2020.

Après deux années sans épreuve en 2020 et 2021, en raison de la pandémie de Covid-19, Toulouse métropole a décidé d'annuler les deux prochaines éditions du marathon international de Toulouse. Pour des raisons économiques, cette fois-ci.

Toulouse. Plus de concerts en plein air jusqu’à nouvel ordre

Face aux débordements constatés durant les concerts en plein air, la Mairie de Toulouse a décidé, momentanément, de ne plus autoriser leur organisation dans la ville.

Récap d’actu. Le préfet de l’Hérault a ordonné une troisième évacuation de bidonville à Montpellier

Après ceux du Mas Rouge et du Zénith, le bidonville de Nina Simone vient d'être évacué à Montpellier sur ordre du préfet de l'Hérault. L'expulsion a été faite suite au constat de risques "sécuritaires".

Le maire bordelais Pierre Hurmic démolit le projet de LGV Toulouse-Bordeaux

Le maire écologiste bordelais Pierre Hurmic s'oppose clairement au « projet insensé » de construction de la Ligne à grande vitesse (LGV) entre Bordeaux et Toulouse. Et Carole Delga, présidente de la région Occitanie, lui a répondu.