Toulouse : plus de concerts en plein air jusqu’à nouvel ordre

Face aux débordements constatés durant les concerts en plein air, la Mairie de Toulouse a décidé, momentanément, de ne plus autoriser leur organisation dans la ville.

La nouvelle vient de tomber. Le service événementiel de la Mairie de Toulouse a décidé, momentanément, de ne plus délivrer d’autorisation pour l’organisation de concerts en plein air dans la ville, comme le révèle France 3 Occitanie. En cause ? Le grand nombre de débordements et de nuisances constatés à la suite d’événements ayant eu lieu cet été à l’air libre, et ayant enregistré plusieurs plaintes de riverains. Des mesures telles la limitation sonore à 90 décibels, le nettoyage des sites et l’extinction des feux à 23h en semaine et minuit le week-end, n’y étaient pas respectées.

En effet, Jonnhy Dunal, conseiller municipal en charge de l’événementiel, a fait savoir, par courrier, aux organisateurs de ce type de manifestations dans la Ville rose que, depuis le 18 octobre dernier, il n’aurait plus les autorisations municipales nécessaires pour organiser des concerts en plein air. Cette décision reste temporaire et vise à préserver la tranquillité des habitants vivant aux abords de sites réputés pour accueillir des concerts en plein air, comme le port de l’Embouchure, la Grande Plaine et Pech David.

Reste en réflexion la durée de cette interdiction. Sera-t-elle encore en vigueur au printemps, à la reprise de la saison des concerts en plein air? En discussion également, le possible déplacement des événements sur des sites moins urbanisés. L’éloignement des habitations permettrait de garantir la tranquillité de certains Toulousains, tout en permettant à d’autres de s’amuser.