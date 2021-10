Toulouse. Le conseiller municipal Jonnhy Dunal rallie Horizons, le parti d’Edouard Philippe

Adhérent Les Républicains jusque-là, le conseiller municipal toulousain Jonnhy Dunal quitte son parti pour rallier celui d’Edouard Philippe, baptisé Horizons.

Après François Chollet, conseiller municipal de Toulouse, en charge de la qualité de l’air, en début de semaine, c’est au tour de Jonnhy Dunal, conseiller municipal de la Ville rose, en charge de l’événementiel, d’annoncer son ralliement au nouveau parti d’Édouard Philippe, baptisé Horizons. Il est le premier membre des Républicains à sauter le pas à Toulouse, lui qui pourtant est adhérent du parti depuis de longues années. Ce qui ne devrait rien changer à l’échelle municipale, puisqu’il affirme, dans La Dépêche du Midi, vouloir rester fidèle à sa famille politique.

Famille qui semblait cependant lui peser depuis quelque temps. On se souvient notamment quand Jonnhy Dunal avait démissionné de sa fonction de délégué de circonscription en juin 2019, en opposition ouverte avec Laurent Wauquiez, alors président des Républicains.

En rejoignant Horizons, l’élu dit avoir trouvé le mouvement qui lui manquait : « Il y a le fond et la forme. Chez Edouard Philippe, il y a aussi la vision d’un homme d’État et la capacité à fédérer. Pour aujourd’hui et pour demain. Enfin ! » écrit-il sur Twitter.