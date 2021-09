Récap d’actu. AZF, trafic de stupéfiants, Paul Quilès et l’autoroute Toulouse-Castres au programme

Comme chaque dimanche soir, Le Journal Toulousain vous propose son récap d’actu de la semaine. À retenir notamment : un nouveau lieu de mémoire pour AZF, un important trafic de stupéfiants démantelé à Colomiers, Tournefeuille et Plaisance-du-Touch, la disparition de Paul Quilès et Jean Castex fait avancer le projet d’autoroute entre Toulouse et Castres.

AZF : un nouveau lieu de mémoire

A l’occasion de la commémoration des 20 ans de la catastrophe d’AZF, un nouveau site de mémoire a été dévoilé, ce mardi 21 septembre, sur les ruines mêmes de l’usine toulousaine. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Récap d’actu. Un important trafic de stupéfiants démantelé à Colomiers, Tournefeuille et Plaisance-du-Touch

Un important trafic de stupéfiants organisé sur les communes de Colomiers, Plaisance-du-Touch et Tournefeuille, en Haute-Garonne, a été démantelé par les enquêteurs de l’office anti-stupéfiant (Ofast) de Toulouse ce vendredi 17 septembre. Six personnes ont été arrêtées. Voici le lien de l’article.

Aude. La Cité de Carcassonne est le 3ème monument le plus visité de France

Selon le Centre des Monuments Nationaux de France, la Cité de Carcassonne figure en troisième position des monuments les plus visités de France cet été. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Récap d’actu. Ancien ministre et maire de Cordes-sur-Ciel, Paul Quilès est décédé

Figure marquante du socialisme et maire de Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn pendant 25 ans, Paul Quilès s’est éteint ce vendredi 24 septembre à l’âge de 79 ans. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Jean Castex annonce une avancée pour l’autoroute Toulouse-Castres

Le Premier ministre Jean Castex est en déplacement en Occitanie. Il était dans le Tarn durant la matinée du samedi 25 septembre, d’où il a annoncé une avancée pour l’autoroute entre Toulouse et Castres. Pour en savoir plus, cliquez ici.