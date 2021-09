Ancien ministre et maire de Cordes-sur-Ciel, Paul Quilès est décédé

Figure marquante du socialisme et maire de Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn pendant 25 ans, Paul Quilès s’est éteint ce vendredi 24 septembre à l’âge de 79 ans.

C’est la fille de Paul Quilès qui a annoncé la nouvelle ce vendredi 24 septembre à l’AFP. “Mon père s’est éteint ce matin à Paris. Il s’est battu jusqu’au bout comme il l’avait toujours fait dans sa vie pour les autres”, a-t-elle indiqué.

Âgé de 79 ans, Paul Quilès était une figure du socialisme et des années Mitterand en étant plusieurs fois ministre dans les années 1980 et 1990, notamment de l’Intérieur et de la Défense.

Elu quatre fois au premier tour maire de Cordes-sur-Ciel

Né à Sig, commune d’Algérie anciennement appelée Saint-Denis-du-Sig, Paul Quilès avait élu domicile dans le Tarn après son départ du gouvernement. Plusieurs fois député, d’abord à Paris puis dans le Tarn, Paul Quilès a surtout été durant 25 ans le maire de Cordes-sur-Ciel. Etant élu au premier tour lors de quatre mandats consécutifs de 1995 à 2020.

En 1997, il avait également été élu président de la commission de la Défense de l’Assemblée nationale et, l’année suivante, il était nommé président de la mission d’information parlementaire sur le Rwanda. Ce père de trois enfants était le président de l’organisation Initiatives pour le désarmement nucléaire.

Annoncé mort par erreur en début de semaine

Atteint d’une maladie, Paul Quilès avait été déclaré mort par erreur ce mardi 21 septembre. une information relayée par plusieurs médias et personnalités dont le président du Conseil départemental Christophe Ramond, avant que sa fille ne la démente.