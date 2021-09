Tarn. Le décès de l’ancien ministre et maire de Cordes-sur-Ciel annoncé par erreur

Dans la soirée du mardi 21 septembre, plusieurs médias et personnalités ont annoncé par erreur la mort de Paul Quilès, ancien ministre de François Mitterand et maire de la commune de Cordes-sur-ciel.

Malgré l’information qui a circulé dans la soirée du mardi 21 septembre, Paul Quilès n’est pas décédé. C’est la famille de l’ancien ministre de François Mitterand et maire de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn qui a démenti la rumeur ce mercredi 22 septembre. « Mon père n’est pas mort, il est malade mais il est vivant », a ainsi indiqué à l’AFP Emmanuelle Quilès, une des filles de l’ex-ministre de l’intérieur et de la défense.

Les excuses du président du Conseil départemental du Tarn

Plusieurs médias, dont le Monde, France Info, la Dépêche du Midi et donc l’AFP avaient relayé l’annonce du président du Conseil départemental du Tarn Christophe Ramond. « Déplorant ce regrettable impair », ce dernier a ensuite exprimé dans un communiqué « son profond soutien et son amitié à Paul Quilès et à ses proches ».

A la suite d'informations de presse faisant état de la disparition de P Quilès, j’ai publié un communiqué ce soir



La famille de P #Quilès me confirme que ces informations sont erronées.



A la suite de ce regrettable impair, soutien et amitié à P Quilès et à ses proches — Christophe Ramond (@ramond_christ) September 21, 2021

Agé de 79 ans, Paul Quilès était maire de Cordes-sur-Ciel jusqu’en 2020.