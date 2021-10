Haute-Garonne. Sébastien Vincini reconduit au Secrétariat national du Parti socialiste

Le maire de Cintegabelle et premier Vice-président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, Sébastien Vincini, a été reconduit au sein du Secrétariat national du Parti socialiste.

En plus de ses divers mandats locaux, Sébastien Vincini, le maire de Cintegabelle et premier Vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne, a été reconduit comme Secrétaire national du Parti socialiste. Le 10 octobre dernier, le Conseil national lui a renouvelé sa confiance et lui a confié la charge des fédérations et du développement du parti.

Sur son profil Facebook, l’élu haut-garonnais s’est déclaré « très honoré et heureux de poursuivre [son] engagement comme Secrétaire national du Parti socialiste ». Celui-ci a également assuré sa volonté de « poursuivre [son] action au quotidien dans [ses] mandats locaux » et de « mettre toute son énergie » pour soutenir Anne Hidalgo lors de la campagne présidentielle à venir.

Autant de missions qu’il devra assurer en parallèle des ses deux mandats locaux ainsi que de ses rôles de Président du Réseau 31 SMEA et président de la fédération locale du PS en Haute-Garonne.