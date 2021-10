À l’occasion de la Journée nationale de la qualité d l’air, ce jeudi 14 octobre, diverses associations appellent les citoyens à se rassembler devant la préfecture du Tarn, à Albi, pour dénoncer les « scandales sanitaires » locaux.

Fumées toxiques, pics de pollution, industries agroalimentaires polluantes ou glyphosate dans l’urine… Diverses associations et collectifs de défense de la qualité de l’air appellent à se rassembler et organiser une casserolade devant la préfecture du Tarn, à Albi, ce jeudi 14 octobre, pour dénoncer les « scandales sanitaires qui défraient la chronique dans le Tarn ». Organisé dans le cadre de la Journée nationale de la qualité de l’air, le rassemblement est prévu à 13h00. Afin de faire entendre leur ras-le-bol et « réveill[er] les services de la Préfecture [afin] qu’ils ne se rendent pas complice des pollueurs au détriment de [leur] santé », les organisateurs appellent les citoyens à participer à une « casserolade ».

De multiples “scandales sanitaires” dans le Tarn

Les associations à l’origine de cette manifestation s’inquiètent notamment de la multiplication de « scandales sanitaires ». Ces derniers citent notamment « les nuisances olfactives et la multiplication des cas de cancers autour du poulailler industriel de Lescout, les nuages de fumées toxiques pour lutter contre le gel et les traitements de pesticides illégaux par grand vent des vergers industriels de Fontorbe (Lavaur), la contamination des pisseurs involontaires de glyphosate de Tarn sans pesticide, la pollution chronique et les pics de pollution aux particules fines dus à la rocade d’Albi ou, encore, les projets de Liaison autoroutière Castres-Toulouse, et de Terra 2 qui, selon eux, ajouteraient des pollutions supplémentaires s’ils étaient réalisés ».

Obliger l’agro-insdustrie à respecter les réglementations

Réunissant le Collectif de Lescout, la Confédération paysanne du Tarn, Respirons 81, UPNET, Vaurais Nature Environnement, ce collectif d’association appellent les services de l’État à obliger l’industrie agroalimentaire à respecter les réglementations et à évoluer vers des pratiques vertueuses.

(Source : communiqué de presse)