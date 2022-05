Législatives. Martine Froger et Laurent Panifous reçoivent le soutien du PS en Ariège

Martine Froger et Laurent Panifous avaient déjà fait savoir qu’ils ne renonceront pas aux élections législatives en Ariège et sont désormais soutenus par le PS local.

Les candidats aux élections législatives en Ariège Martine Froger et Laurent Panifous pourront compter sur le soutien du PS local. CC BY-SA 4.0 Aeroceanaute

Les candidats aux élections législatives en Ariège Martine Froger et Laurent Panifous avaient déjà fait savoir qu’ils maintiendraient leurs candidatures, malgré l’accord conclu entre le Parti socialiste, dont ils sont membres, et La France insoumise.

Cet accord pour une gauche unifiée a donné naissance à la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Il prévoit que les “insoumis” laissent soixante-dix circonscriptions de l’Hexagone et des Français de l’étranger aux candidats socialistes. Dont six en Occitanie, mais pas en Ariège. Dans ce département, la Nupes a investi Bénédicte Taurine dans la première circonscription et Michel Larive dans la seconde, tous les deux issus des rangs de La France insoumise.

Martine Froger et Laurent Panifous se retrouvent donc dissidents. Mais ils peuvent dorénavant compter sur le soutien du Conseil fédéral du Parti socialiste en Ariège. Ce dernier a entériné, à l’unanimité, dans la soirée du lundi 9 mai, son soutien à Martine Froger dans la première circonscription et Laurent Panifous dans la seconde.

« Nous sommes pour le rassemblement de la gauche, mais nous ne pouvons renoncer à notre identité en quelques minutes », écrit le Conseil fédéral dans une résolution publiée mercredi 11 mai, selon La Dépêche du Midi. Le conseil cite des « divergences nombreuses » sur la livraison d’armes à l’Ukraine ou encore l’Europe.

« Nous ne pouvons pas accepter de nous plier à ce renoncement. Notre présence est indispensable dans ce scrutin pour la clarification du débat politique et ne pas laisser la radicalité à elle seule représenter la gauche », explique encore la résolution.