Tour de France : Sepp Kuss s’impose dans les Pyrénées

L’étape du Tour de France dans les Pyrénées s’est soldée par une victoire de l’Américain Sepp Kuss. Pogacar garde la première place du classement général. En revanche, Guillaume Martin sort du Top 5.

Sepp Kuss remporte la première étape du Tour de France dans les Pyrénées. Il s’agit d’ailleurs de la première victoire du jeune de 26 ans sur la Grande Boucle. L’Américain a réussi à creuser l’écart avec le peloton et ça fait d’ailleurs 10 ans qu’un cycliste de cette nationalité ne s’était pas imposé sur une étape. Kuss s’est livré à une bataille sévère avec Valverde dans les derniers kilomètres. Le cycliste espagnol n’a finalement pas réussi a rattraper Kuss.

Il aura fallu plus de 5 heures aux coureurs pour parvenir à relier Céret à Andorre-la-Vieille

Au classement général, Pogacar reste en tête. En revanche, Guillaume Martin qui avait fait sensation hier en se hissant à la seconde place de ce classement, perd quelques rangs. Le Français sort du Top 5.

Demain, les coureurs seront au repos. Ils ne disputeront pas d’étape. Les cyclistes retrouveront les routes mardi. ils parcourront 169km entre Le Pas de la Case et Saint-Gaudens.

