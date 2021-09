Top 14. Voici la compo du Stade Toulousain face à Montpellier

Le Stade Toulousain va rencontrer Montpellier ce samedi 18 septembre à 17 heures pour la troisième journée du Top 14, voici la compo alignée pour ce duel d’Occitanie. Arrivé de Castres, Anthony Jelonch est titularisé pour la première fois.

C’est un duel occitan. À l’occasion de la troisième journée du Top 14, le Stade toulousain affronte Montpellier ce samedi 18 septembre à 17 heures. L’entraîneur des avants Rouges et Noirs, Jean Bouilhou, a déclaré en conférence de presse que c’est “une équipe un peu sur sa lancée de l’année dernière, en place défensivement, bonne sur ses lancements de jeu. (…) On s’attend à un match compliqué là-bas. On se sait attendu de par les déclarations des uns et des autres. On s’attend à un match physique.”

🎙À 2 jours du déplacement au @MHR_officiel, Jean Bouilhou revient notamment sur la rencontre face au @RCTofficiel. Découvrez l'intégralité de son ITW 👇🏼 pic.twitter.com/Ekyo2Mqmiw — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 16, 2021

Le Stade Toulousain a dévoilé la compo qui sera alignée pour la rencontre avec Montpellier. Parmi les 23 Stadistes, Anthony Jelonch, arrivé de Castres pendant l’intersaison, est titularisé pour la première fois. “C’est un joueur qu’on voyait évoluer en équipe de France. Il est tel qu’on le voyait”, estime Jean Bouilhou. “C’est un joueur qui possède des qualités de vitesse très intéressante, qui est dur sur toutes les phases de contacts. (…) C’est quelqu’un qui a beaucoup d’humilité, qui se fond dans le collectif, et qui avance sans faire trop de bruit, mais avec cet appétit qui fait qu’on l’a vu faire des bonnes choses.”