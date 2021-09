Vidéo : Le festival d’essais du Stade Toulousain contre Toulon

Le Stade Toulousain s’est largement imposé contre Toulon (41-10) hier soir à Ernest Wallon avec six essais au compteur.

C’est à cela que l’on reconnaît un champion. Sans dominer son sujet, le Stade Toulousain s’est facilement imposé contre Toulon hier soir pour la deuxième journée de Top 14 (41-10) au Stade Ernest Wallon.

Les contres impitoyables du Stade Toulousain

Pas forcément inspirés mais faisant preuve d’un réalisme implacable, les Rouge et noir ont profité de la moindre erreur de leurs adversaires pour scorer. Après un premier essai du troisième ligne Tolofua suite à un effort collectif du pack (8ème minute), les joueurs d’Ugo Mola en ont inscrit deux autres dans la foulée. Deux contres de plus de 80 mètres après des pertes de balles toulonnaises conclues dans l’en-but par Thomas Ramos (25ème) et Zack Holmes (31ème).

Impitoyables Toulousains ! 💥 Grosse occasion toulonnaise qui tourne court et se transforme en essai toulousain grâce à un sprint de Thomas Ramos ! 😱#STRCT pic.twitter.com/Pdv29nAxv2 — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) September 12, 2021

Une deuxième mi-temps plus aboutie

Bis repetita en seconde période, le Stade Toulousain profite cette fois de l’infériorité numérique de Toulon suite à des cartons jaunes pour enfoncer le clou avec trois nouveaux essais. Un groupé pénétrant à l’issue duquel Alban Placines aplatit le ballon derrière la ligne. Une magnifique passe au pied de Romain Ntamack pour la première réalisation de la saison de Matthis Lebel. Et enfin, un festival du talonneur Peato Mauvaka suite à une jolie combinaison sur une touche.

Toulouse enfonce le clou ! 💥 1er essai de la saison pour Matthis Lebel suite à un magnifique jeu au pied de Romain Ntamack, et ça fait 34 à 3 pour le Stade Toulousain après transformation 🤯#STRCT pic.twitter.com/qfZIyPUknL — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) September 12, 2021

Déjà en tête du championnat

La coupe est pleine et le bonus offensif assuré. Les joueurs de Toulon ne pourront que sauveur l’honneur en inscrivant leur premier essai de la saison après la sirène. Deux matchs et deux victoires pour le Stade Toulousain qui commence idéalement la saison et prend déjà la tête du championnat. Sans pour autant se montrer flamboyant dans le jeu. C’est dire la marge de manœuvre dont le Stade semble disposer vis à vis de ses concurrents.