Vidéo. TOP 14 : Le Stade Toulousain l’emporte face au Stade Rochelais

Pour la 1ère journée du Top 14 de rugby, le Stade Toulousain est allé battre le Stade Rochelais sur son terrain, sur le score de 16 à 20. Le joueur Rouge et Noir Romain Ntamack s’est une nouvelle fois illustré.

Le Stade Toulousain commence bien la saison 2021-2022 du Top 14. En clôture de la première journée, les double champions, de France et d’Europe, sont allés s’imposer chez les Rochelais, sur leur terrain. Ces derniers ont nettement dominé les cinquante premières minutes du match, obligeant les Rouge et Noir à rester sur la défensive. Puis, en supériorité numérique, après le carton rouge du Rochelais Will Skelton, le Stade Toulousain a passé la vitesse supérieure. Avec un exploit de Romain Ntamack, à la 66e, qui perce la défense rochelaise sur 50 mètres avant d’aller déposer le ballon derrière la ligne. Ce sera le seul essai toulousain.

🗨️ “Il est là le panache !” La percée et l’essai de Romain Ntamack à un quart d’heure de la fin ! Toulouse passe devant ! 🔥 #SRST pic.twitter.com/SFog34AQOH — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) September 5, 2021

Avec ce premier succès à l’extérieur, les hommes d’Hugo Mola réaffirment d’entrée qu’ils sont les patrons du Top 14 et qu’ils ont bien l’intention de conserver leur titre de champions de France.