TFC : Le transfert d’Amine Adli finalement conclu pour un montant entre 7 et 8 millions d’euros

Le transfert du jeune joueur du TFC Amine Adli au club allemand Bayer Leverkusen est finalement estimé entre 7 et 8 millions d’euros, hors bonus, et non 15 millions d’euros comme annoncé hier.

La somme est, finalement, bien moins conséquente qu’annoncée. Le départ du jeune milieu de terrain du TFC, Amin Adli, âgé de 21 pour le club allemand Bayer Leverkusen a été officialisé le jeudi 26 août dans l’après-midi. Son nouveau contrat l’engage avec le club allemand jusqu’en 2026. Hier, le média germanique Sport 1 annonçait un transfert à hauteur de 15 millions d’euros. Or, ces informations ont été démenties par La Dépêche du Midi qui évoque, elle, une opération de 7 à 8 millions d’euros.

Élu meilleur joueur de la Ligue 2 la saison passée, la vente du “pitchoun” aurait pu devenir le troisième meilleur transfert de l’histoire du TFC, après Issa Diop (parti à West Ham pour 25 millions d’euros en 2018) et André-Pierre Gignac (parti à l’Olympique de Marseille pour 16 millions d’euros en 2010). Ce ne sera donc finalement pas le cas.

Bienvenue au Bayer

Alors que le joueur s’est envolé hier pour Leverkusen, le directeur de la formation allemande Rudi Völler n’a pas hésité à montrer son enthousiasme. « Nous avons notre joueur de rêve en Amine » a-t-il déclaré suite à la signature. « Le fait qu’un jeune professionnel aussi recherché ait décidé de nous rejoindre malgré la concurrence bien connue en dit long sur le Bayer 04 Leverkusen. Les meilleurs talents internationaux comme Amine savent qu’ils ont du temps de jeu ici et qu’ils peuvent faire leurs preuves et se développer au plus haut niveau dès le début », a poursuivi le directeur sportif. Le club a également publié une vidéo sur twitter pour souhaiter la bienvenue au jeune joueur, qui portera désormais le numéro 31. Un clin d’œil à son département d’origine et son club formateur ?