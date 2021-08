Amine Adli transféré Bayer Leverkusen : la troisième meilleure vente de l’histoire du TFC

Avec le transfert du jeune joueur Amine Adli au club allemand Bayer Leverkusen, le TFC devrait signer sa troisième meilleure vente depuis sa création, à hauteur de 15 millions d’euros.

« C’est la fin d’une histoire et de l’aventure entre le TéFéCé et son Pitchoun ». Amine Adli quitte officiellement Toulouse pour le club allemand Bayer Leverkusen. Selon le média allemand Sport1, l’accord entre Damien Comolli et Félix Duden, président du club de Leverkusen, pour le transfert du jeune joueur s’élèverait à 15 millions d’euros, incluant des bonus. Si ce montant est confirmé dans les prochaines semaines, le transfert s’avèrerait être la troisième plus grosse vente de l’histoire du TFC. Pour rappel, les deux premières sont Issa Diop, parti à West Ham pour 25 millions d’euros en 2018 et André-Pierre Gignac à l’Olympique de Marseille en 2010 pour 16 millions d’euros.

Chouchou du club et des supporters

Arrivé au centre de formation à 15 ans, il a rapidement su s’imposer comme un des joueurs phares du TFC. D’abord vice-champion de France chez les U17 puis finaliste de la coupe Gambardella, le milieu de terrain a finalement été nommé meilleur joueur de la Ligue 2 durant la saison dernière, qui était aussi sa première vraie saison au niveau professionnel. « Le Toulouse Football Club et l’ensemble des supporters le remercient pour ce qu’il a accompli sous nos couleurs, et lui souhaitent une réussite et un épanouissement à la hauteur de son talent et de l’amour qu’il a donné pour notre maillot », déclare le TFC. Sans rancune, donc.

Amine #Adli rejoint le @bayer04fussball. 𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞 à notre pitchoun pour tout ce qu'il a accompli sous nos couleurs 💜https://t.co/l9XU4W8Ko1 pic.twitter.com/ELeodtpDey — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 26, 2021

Deuxième départ de “pitchoun”

Le transfert d’Amine Adli représente le deuxième départ d’un “pitchoun” cette semaine après celui de Janis Antiste hier, qui s’est engagé auprès du club italien La Spezia suite à un transfert dont le montant serait compris entre « 4,5 et 5 millions d’euros, bonus inclus », selon LesViolets.com. Leurs histoires sont similaires, les deux joueurs ne souhaitant pas prolonger leurs contrats au sein du TFC.