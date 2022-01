Rugby. Le TO XIII dévoile son maillot pour la saison 2022

À trois semaines semaine de son entrée en Super League, le TO XIII a dévoilé son maillot domicile pour la saison 2022.

C’est un mélange de tons rose et violet. Le TO XIII a dévoilé son maillot domicile pour la saison 2022. La tunique que portera l’équipe de rugby à XIII de la Ville rose sera révélée prochainement.

Cette révélation intervient à trois semaines de l’entrée en lice du TO XIII en Super League, l’élite européenne. “Première échéance de la compétition, la réception des Giants d’Huddersfield le samedi 12 février prochain au stade Ernest-Wallon”, annonce déjà le Toulouse Olympique XIII.

Selon le calendrier de la compétition, “treize rencontres se joueront à domicile entre février et début septembre et beaucoup s’annoncent épiques. Au cours de la saison, le TO recevra les tenants du titre, St Helens, à deux reprises, les samedi 19 mars et samedi 4 juin”, selon le Toulouse Olympique XIII, qui a été désigné “club de l’année” par le journal anglais League Express.

Mais avant ça, les olympiens ont une rencontre de préparation contre les Dragons Catalans, prévue le samedi 29 janvier prochain à Perpignan.

Le TO XIII enregistre plusieurs recrutements avant la Super League

Pour mener à bien son entrée en Super League, le Toulouse Olympique XIII a annoncé le recrutement de plusieurs joueurs depuis sa victoire en finale de la Championship. Parmi eux, le TO XIII a engagé l’Anglais James Cunningham, 27 ans. L’équipe a également enregistré le renfort de l’international Écossais Matthew Russell, qui compte plus de cent matchs au plus haut niveau européen. Le TO XIII, version Super League, voit aussi le retour du pilier international français Gadwin Springer.