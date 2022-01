Le Toulouse Olympique XIII sacré “club de l’année” par le journal League Express

Le Toulouse Olympique XIII (TO XIII) vient d’être sacré “club de l’année 2021” par l’hebdomadaire anglais League Express. Son entraîneur Sylvain Houles est désigné “meilleur entraîneur championship 2021” et son capitaine Johnathon Ford “meilleur joueur de l’année”.

Un titre qui n’est pas démérité pour le Toulouse Olympique XIII (TO XIII). Le club de rugby vient d’être sacré “meilleur club de l’année 2021” par l’hebdomadaire britannique League Express. Le classement a été déterminé grâce à un sondage réalisé auprès des lecteurs du journal et plus généralement auprès des amateurs de rugby à XIII.

Pour rappel, les Toulousains sont restés invaincus en Championship cette saison et ont même décroché la montée en Super League le 10 octobre dernier après une victoire contre les Anglais de Featherstone (34 à 12). Une promotion attendue depuis vingt ans. Sans oublier que c’est la première fois qu’un club français atteint ce niveau de compétition sportivement. La nouvelle saison du TO XIII débutera donc le 12 février prochain contre Huddersfield Giants.

Le Toulouse Olympique XIII, qui a récolté 43,3 % des voix dans le sondage du League Express, se trouvait pourtant face à des adversaires de taille, tels que les Dragons Catalans (29,8 %), St Helens (15,1 %), Featherstone Rovers (6,2 %) et Barrow Raiders (5,6%).

Club, Entraîneur et Joueur de l’année, si c’est pas de la #MondayMotivation ça ! (voire #2022Motivation) 👉 Club de l'année 2021

👉 Sylvain HOULES : Coach de l'année en #Championship

👉 Johno FORD : Joueur de l'année en #Championship 2021 vraiment, 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐞́𝐞 !🤩 pic.twitter.com/Cr4knfhsjR — Toulouse Olympique XIII (@TOXIII) January 3, 2022

Sylvain Houles élu coach de l’année

Deuxième consécration pour le Toulouse Olympique XIII. Son coach, Sylvain Houles, a également été élu “Meilleur entraîneur de Championship de l’année” par l’hebdomadaire britannique. Pour information, ce dernier avait déjà été cité parmi les cinq personnalités de l’année par le Rugby League Year Book de 2021/2022.

Il n’a pas de quoi rougir parce que le titre délivré par le League Express lui a été accordé unanimement par les lecteurs, à hauteur de 72,4 % des voix. « Cette victoire haut la main vient célébrer une nouvelle fois la saison du coach et l’exploit réalisé à l’issue de celle-ci : permettre au Toulouse Olympique de devenir le premier club Français à être promu sur le terrain au plus haut niveau du rugby à XIII européen », souligne le club.

En face de lui, les plus grands noms : Craig Lingard (8,7 %), entraîneur des Batley Bulldogs, James Webster (8,7 %), qui a mené les Featherstone Rovers en finale du championnat, Gary Charlton (4,6 %), coach de Whitehaven et Simon Grix (3,8 %) des Halifax Panthers.

Johnathon Ford titré “Meilleur joueur de Championship de l’année”

« Tout au long de la saison, Johno (Johnathon Ford) a été un véritable métronome du jeu Olympien et soutien au coach afin de renforcer la cohésion de l’équipe, ce qui a fait la force du TO », s’émeut le club. Et cette présence a, elle aussi, été récompensée par les lecteurs du League Express qui le considèrent comme “Meilleur joueur de Championship de l’année”.

Comme son coach, il termine largement en tête du classement avec 67,2 % des votes. Derrière lui : Craig Hall (18,9 %) des Featherstone Rovers, Lachlan Walmsley (5,7 %) pour sa saison à Whitehaven, Tom Gilmore (5,5 %) des Batley Bulldogs et Brandon Moore (2,7 %) des Halifax Panthers.