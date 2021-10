Voici comment les joueurs du Stade Toulousain apprennent les langues étrangères sous hypnose

Le Stade Toulousain a opté pour une manière originale de former ses joueurs à une langue étrangère. En officialisant son partenariat avec la solution digitale Hypnoledge, le club expérimente l’apprentissage… sous hypnose.

Que ce soit pour comprendre les arbitres, ou pour répondre aux questions lors des conférences de presse. Qu’il s’agisse de communiquer avec ses coéquipiers ou de s’intégrer dans un nouveau pays. Il est désormais indispensable pour les joueurs de rugby de parler plusieurs langues. Au Stade Toulousain, les dirigeants ont opté pour un apprentissage plutôt original: l’hypnose.

Des cours de langues en état d’hyper-concentration

En partenariat avec la solution digitale d’apprentissage des langues étrangères Hypnoledge, les Rouge et Noir dispose d’un nouvel outil pour se former. Les cours durent environ une demi-heure, via une plateforme en ligne, et sont divisés en deux parties. Les cinq à huit premières minutes, le joueur est hypnotisé. Mais il ne s’agit là que d’une hypnose légère. “Elle permet aux apprenants d’être dans un état d’hyper-concentration, une prédisposition naturelle pour faciliter l’assimilation des connaissances”, explique Laure Duprat-Morlaes, cofondatrice d’Hypnoledge. Pour ensuite suivre le cours à proprement dit, pendant une vingtaine de minutes. Les hommes d’Ugo Mola apprennent ainsi l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien et le français.

L’hypnose pour la préparation mentale

A cet apprentissage des langues, Hypnoledge a intégré à sa plateforme en ligne, spécialement pour les joueurs du Stade Toulousain, des séances d’hypnose imaginées pour la préparation mentale, le développement personnel et le coaching. Elles permettent de les aider à dépasser leurs blocages et travailler la dimension du développement personnel pour améliorer leur confiance, leur estime, et la prise de parole en public. “Apprendre, se former, sont les éléments essentiels de notre philosophie de club. S’intégrer, écouter sont les bases de notre construction de la cohésion. Se comprendre, travailler en profondeur en recherchant l’apaisement, permet d’obtenir la force d’un collectif. Les analogies sont nombreuses pour illustrer l’évidence de l’utilisation d’Hypnoledge”, explique Didier Lacroix, président du Stade Toulousain.

Source: communiqué de presse