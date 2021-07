Dès demain, le retour d’Espagne se complique

De nouvelles mesures aux frontières françaises. Il va être plus compliqué de rentrer dans l’hexagone depuis l’Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni et d’autre pays.

Les vacances en Espagne risquent d’être un peu gâchées pour de nombreux Toulousains. D’abord, les mesures dans ce pays, se durcissent. C’est notamment le cas en Catalogne ou un nouveau couvre-feu est imposé. En plus de cela, le retour dans l’hexagone se complique. À partir de demain, il faudra présenter un test de 24h. Une mesure qui concerne les voyageurs non vaccinés.

L’annonce a été faite par Matignon ce matin. Et l’Espagne n’est pas le seul pays concerné par cette nouvelle mesure. Le Portugal s’ajoute à la liste tout comme le Royaume-Uni, Chypre, la Grèce et les Pays-Bas.

Jusqu’à présent, les personnes revenant d’Angleterre étaient soumises à la présentation d’un test de moins de 48h. Pour l’Espagne, le Portugal, Chypre, la Grèce et les Pays-Bas, un test de 72h suffisait.

En revanche, pour les vaccinés, il sera bien plus simple de voyager. Effectivement, les personnes ayant un schéma vaccinal complet d’un vaccin reconnu par l’Agence européenne du médicament ne sont plus contrainte à ces mesures et ceux, peu importe le pays de provenance.

Matignon qui élargit aussi sa liste de pays rouges ce matin. Désormais, la Tunisie, le Mozambique, Cuba et l’Indonésie sont qualifiés ainsi.