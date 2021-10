Fin du masque obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire à Toulouse

Le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux soumis à la présentation d’un pass sanitaire à Toulouse et en Haute-Garonne à partir du samedi 9 octobre. Sauf si le propriétaire des lieux décide le contraire.

Tous les voyants sont au vert. Le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux soumis à la présentation d’un pass sanitaire à Toulouse et en Haute-Garonne à partir du samedi 9 octobre. L’annonce a été faite par la préfecture dans un communiqué envoyé aux médias le 8 octobre.

[ Arrêté préfectoral ]

😷Fin de l’obligation du port du masque dans les lieux dont l’accès est soumis à la présentation du pass sanitaire en #HauteGaronne, à partir du samedi 9 octobre.

👉 Plus d’informations : https://t.co/n8VRseY0PT — Préfet de région Occitanie et de Haute-Garonne (@PrefetOccitanie) October 8, 2021

“Les dernières données sanitaires confirment une baisse depuis plusieurs semaines de la propagation du virus Covid-19 dans le département de la Haute-Garonne. Ainsi, au 7 octobre, le taux d’incidence était dans le département de 33,5 cas dépistés positifs pour 100 000 habitants, soit en dessous du seuil d’alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, et ce, sur 8 jours glissants”, explique la préfecture pour justifier la décision prise par le préfet Etienne Guyot.

Il y a cependant une exception. “Le port du masque n’est plus obligatoire dans les établissements recevant du public, les lieux et les événements dont l’accès est soumis à la présentation du pass sanitaire, sauf si l’exploitant ou l’organisateur en décide autrement”, précise la préfecture.

Aussi, le port du masque reste obligatoire à Toulouse et en Haute-Garonne dans les lieux suivants, dont l’accès n’est pas soumis à la présentation d’un pass sanitaire : dans les établissements recevant du public ; dans les établissements recevant du public de plein air et quand les mesures de distanciations physiques de 2 mètres entre deux personnes ne peuvent pas être respectées ; dans les manifestations et rassemblements à caractère festif ou revendicatif de plus de dix personnes autorisés ; dans les marchés, brocantes, vides greniers et ventes au déballage de plein vent ou couverts.

Enfin, le port du masque est toujours obligatoire dans les espaces de transports en commun dont les quais et arrêts de bus, métro et tramway. Il en va de même dans un rayon de 50 mètres aux abords des établissements scolaires et des crèches au moment des entrées et sorties, des lieux de culte au début et à la fin des cérémonies et des offices, et des centres commerciaux lorsque ceux-ci sont ouverts au public. Le masque est aussi obligatoire dans les files d’attente et lorsqu’un événement particulier engendre un flux important ou une concentration de personnes qui ne permettent pas de respecter les mesures de distanciations physiques de deux mètres entre deux personnes.

Pour rappel, un décret publié au Journal Officiel jeudi 7 octobre, a annoncé la levée de l’obligation du port du masque pour les élèves des écoles primaires à Toulouse et en Haute-Garonne, à partir de lundi 11 octobre.