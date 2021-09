Covid-19 : la situation épidémique s’améliore peu à peu selon l’ARS Occitanie

Dans son dernier bilan, l’Agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie affirme que la situation épidémique s’améliore progressivement dans la région. Le nombre de cas positifs au covid-19 a fortement baissé ses dernières semaines mais reste proche du seuil d’alerte.

L’Agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie publie des données encourageantes. Dans son dernier bulletin récapitulatif, elle affirme que la situation épidémique « s’améliore » sur l’ensemble du territoire, notamment suite au « pic » constaté cet été. Le nombre de contaminations est en forte baisse ces dernières semaines. En moyenne, 440 nouveaux cas sont observés chaque jour. Le taux d’incidence est actuellement 53,4 cas positifs pour 100 000 habitants. Il reste proche du seuil d’alerte (fixé à 50, ndlr).

Tension hospitalière en baisse

« Dans le milieu hospitalier, le flux des admissions se réduit progressivement », poursuit l’ARS. Encore 720 hospitalisations sont en cours (- 41 en quatre jours), dont 176 dans les services de réanimation et de soins critiques (- 8 en quatre jours). 197 patients sont actuellement hospitalisés en Haute-Garonne et et 157 dans l’Hérault. Un seul malade est hospitalisé en Lozère.

Pour autant, le nombre de décès dans les établissements de soins a fortement progressé ces dernières semaines. Au total, 5 151 personnes ont perdu la vie à l’hôpital suite à une contamination au covid-19 depuis le début de l’épidémie en mars 2020.

Plus de 8,4 millions de doses de vaccin

« Pour être protégé, la priorité de la rentrée reste celle de la vaccination et des gestes barrières pour tous », continue de soutenir l’Agence de santé. Dans la région, plus de 8,4 millions de doses de vaccins ont été administrées depuis le début de l’année 2021. Au total, 90,1 % de la population majeure ont déjà reçu au moins une primo-injection, et 88,9 % des plus de 12 ans. Sur l’ensemble des habitants d’Occitanie, 77,1 % ont déjà reçu une première dose.

Par ailleurs, les personnes âgées de plus de 65 ans, atteintes de comorbidités ou présentant un haut risque de contracter une forte grave du covid-19 sont invités à effectuer un rappel de vaccination.