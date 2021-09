Covid-19 : le masque n’est plus obligatoire dans le centre-ville de Toulouse

Compte tenu de la baisse du taux d’incidence de la Covid-19 à Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de lever l’obligation de porter un masque dans l’hypercentre.

Ce mercredi 7 septembre, le taux d’incidence de la Covid-19 était de 128 cas pour 100 000 habitants en Haute-Garonne, de 140 cas pour 100 000 habitants sur le territoire de Toulouse Métropole et de 142 cas dans la commune de Toulouse. « Une baisse continue depuis plusieurs jours de la propagation du virus » qui a décidé le préfet du département Étienne Guyot à alléger certaines mesures sanitaires en vigueur. Ainsi « le port du masque n’est plus obligatoire sur la voie publique dans l’hypercentre de Toulouse à compter du mercredi 8 septembre 2021 », indique la préfecture dans un communiqué de presse.

Les lieux où le port du masque reste obligatoire à Toulouse et en Haute-Garonne

Les services de l’État rappellent néanmoins que le port du masque demeure obligatoire :

– pour l’accès à tous les établissements recevant du public y compris ceux pour lesquels l’accès est conditionné à la présentation du pass sanitaire ;

– dans les établissements recevant du public de plein air quand les mesures de distanciations physiques de 2 mètres entre deux personnes ne peuvent pas être respectées ;

– dans les manifestations et rassemblements à caractère festif ou revendicatif de plus de dix personnes

– dans les marchés, brocantes, vides greniers et ventes au déballage de plein vent ou couverts,

– dans les espaces de transports en commun dont les quais et arrêts de bus, métro et tramway ;

– dans un rayon de 50 mètres aux abords des établissements scolaires et des crèches au moment des entrées et sorties, des lieux de culte au début et à la fin des cérémonies et des offices, et des centres commerciaux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ;

– dans les files d’attente ;

– lorsqu’un événement particulier engendre un flux important ou une concentration de personnes qui ne permettent pas de respecter les mesures de distanciations physiques de 2 mètres entre deux personnes.

« Ainsi, le masque doit être porté notamment lors des fêtes de village, kermesses, bals, festivals, spectacles de plein air », rappelle la préfecture, qui précise que « ces obligations ne concernent pas les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical, les personnes pratiquant une activité sportive de plein air, les enfants de moins de 11 ans, les personnes de plus de 11 ans qui pratiquent des activités artistiques dont la nature ne permet pas le port du masque et le respect de la distanciation physique ».

Par ailleurs, toujours à compter de ce mercredi 8 septembre, l’obligation de présenter un pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 est également levée dans le département de la Haute-Garonne.

Source : communiqué de presse