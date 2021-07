Covid-19 : au CHU de Toulouse, les hospitalisations repartent à la hausse

Ce lundi 12 juillet, le CHU de Toulouse a accueilli une dizaine de patients atteints d’une forme grave de la Covid-19. Vincent Bounes, directeur du Samu de la Haute-Garonne, tire la sonnette d’alarme.

Il y avait un moment que le CHU de Toulouse n’avait pas accueilli autant de patients atteint par la Covid-19. Il y en a eu 10 sur la seule journée d’hier, lundi 12 juillet. « Ils sont tous quinquagénaires et présentent des formes sévères de la maladie. Et il est important de noter qu’aucun d’entre eux n’est vacciné. Cela prouve deux choses. D’abord que l’épidémie est repartie. Ensuite, que la vaccination, ça marche », déclare Vincent Bounes, le directeur du Samu de la Haute-Garonne. Il indique que les médecins n’ont pas seulement à faire face au variant Delta. « Il y en a d’autres, comme le variant Epsilon, venu de Californie, qui pourrait être plus résistant aux vaccins. Le seul moyen d’éviter la multiplication de nouveaux variants est d’augmenter la couverture vaccinale de la population », insiste le patron du Samu 31.

Un deuxième hôpital mobile venu de Toulouse pour accélérer la campagne de vaccination contre la Covid-19 en Occitanie

Le service d’aide médicale d’urgence travaille aux côtés de l’Agence régionale de santé Occitanie, notamment en mettant à sa disposition un vaste hôpital mobile. Il sillonnera la région tout l’été pour faciliter l’accès à la vaccination dans les territoires les moins dotés en structures sanitaires ou dans ceux qui accueillent le plus de touristes. « Nous sommes en train de réfléchir à mettre en place une deuxième unité mobile comme celle-ci », annonce Vincent Bounes.