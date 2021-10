Toulouse : la charge de Magyd Cherfi contre Eric Zemmour

L’ancien membre du groupe Zebda Magyd Cherfi a adressé une tribune au quotidien Libération, dans laquelle il s’en prend violemment au polémiste d’extrême droite Eric Zemmour.

« Zemmour est l’immigré des revanchards, des peine-à-jouir, des trouillards et des hétéros étroits ». Telle est la citation de la tribune de Magyd Cherfi que Libération a choisi pour titre, ce lundi 18 octobre. « Un geste désespéré » pour l’ancien membre du groupe toulousain Zebda, qui insiste : « Zemmour prend la place du diable, cette place que personne ne voulait prendre. Il a compris qu’il y avait des horreurs à dire ». Magyd Cherfi pense que le polémiste d’extrême droite « peut être élu (…) La zemmourisation de la société va continuer à opérer. Il n’y a pas de solution à court ni moyen terme ». Le chanteur ajoute : « Ce n’est pas avec une chanson que l’on fera bouger les lignes. Seuls les politiques peuvent faire quelque chose ».

Ces Français « qui regardent Zemmour vomir son dégueulis raciste en plissant des paupières honteuses »

Magyd Cherfi désigne également dans cette tribune acide les Français « qui pensent qu’ils le sont plus que d’autres et qui regardent Zemmour vomir son dégueulis raciste en plissant des paupières honteuses ». Magyd Cherfi dit aussi les comprendre « car la droite et la gauche ne les ont pas éclairés ». Et d’accuser cette gauche qui « a démissionné très vite, au début des années 1980 ».