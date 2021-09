Toulouse : Jean-Luc Moudenc remanie l’équipe municipale

Après avoir retiré ses délégations à Philippe Perrin, le maire et président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc procède à un « réajustement » au sein de sa majorité.

L’affaire Philippe Perrin a des répercutions sur la distribution des tâches de chacun au sein de la majorité toulousaine. En attendant qu’un autre élu prenne son relais, les délégations de l’ex monsieur vélo de Toulouse Métropole, iront, temporairement, à Jean-Michel Lattes. Dans le détail, celui-ci prendra l’intérim de la délégation aux déplacements et aux nouvelles mobilités, dont la politique en faveur du vélo et des modes actifs, la programmation des réseaux verts et réseaux cyclables en complément de ceux inclus dans la voirie métropolitaine, la police de la circulation et du stationnement sur les routes intercommunales en dehors des agglomérations et la logistique urbaine. « Il conserve évidemment la coordination des politiques de transport en commun », précisent les services de la Métropole dans un communiqué de presse.

Des changements au sein de la mairie de Toulouse

– Cécile Dufraisse sera déléguée aux fleuves, rivières, cours d’eau et canaux et conservera ses délégations aux taxis, au commerce ambulant, aux fêtes foraines, ainsi que la mairie de quartier 3.1 – Minimes, Barrière de Paris, Ponts-Jumeaux ;

– Françoise Ampoulange sera déléguée à la rénovation énergétique des bâtiments municipaux et conservera sa délégation à l’animal en ville ;

– Christophe Alvès sera délégué à l’occupation du domaine public, dont les terrasses commerciales, les kiosques, les buvettes, le village de Noël et les cirques et conservera la vie associative, les centres sociaux, le handicap, la célébration des baptêmes républicains et des mariages en cas d’absence de Christine Escoulan, ainsi que la mairie de quartier 6.2 – Lardenne, Les Pradettes, Basso-Cambo ;

– Maxime Boyer sera délégué à la circulation et au stationnement, au vélo et aux cheminements piétonniers, aux nouvelles mobilités et à l’élaboration d’un code de la rue, aux relations avec Toulouse Métropole concernant la voirie toulousaine et conservera ses délégations aux relations avec l’enseignement supérieur ainsi que la mairie de quartier 3.3 – Trois Cocus, Borderouge-Croix-Daurade, Paléficat-Grand Selve.

« Cette nouvelle répartition fera prochainement l’objet d’arrêtés municipaux et métropolitains qui abrogeront les précédents arrêtés d’attribution de délégations », concluent les services de Toulouse Métropole.