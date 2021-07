Pass sanitaire : Michel Larive député LFI “Nous voterons contre cette loi liberticide !”

Dans les semaines qui suivent, le pass sanitaire sera nécessaire pour participer à des événements, aller au restaurant, dans un bar ou même pour prendre le train. Une mesure qui passe difficilement pour certains. C’est notamment le cas de Michel Larive, député d’Ariège de La France insoumise.

Lundi, lors de son allocution, Emmanuel Macron a annoncé l’utilisation du pass sanitaire pour se rendre au restaurant, dans les bars, dans différents événements et pour prendre certains transports. Une mesure contestée par certains comme nous avons pu le constater hier, lors de différentes manifestations à travers la France. D’ailleurs à Toulouse, quelques milliers de militants sont descendus dans la rue.

Cette mesure, risque de provoquer des débats houleux également à l’Assemblée Nationale. Certains députés se prononcent contre le pass sanitaire. C’est notamment le cas de Michel Larive, député de l’Ariège sous l’étiquette La France Insoumise. Celui-ci ne compte pas céder d’un « pouce de terrain à l’autoritarisme et à l’obscurantisme qui l’accompagne. »

Le député estime que sous couvert d’urgence sanitaire, il s’agit ici, encore une fois, de stigmatiser une partie de notre population qui déciderait de ne pas se vacciner contre la Covid. Je suis vacciné et je m’oppose à l’obligation vaccinale imposée par le président de la République pour des raisons de sauvegarde de nos libertés individuelles. Le précédent crée par cette loi ouvre la porte à une société de contrôle et à une obligation d’y adhérer voir d’y participer pleinement sous peine d’amende et d’incarcération. J’ y suis opposé au nom du texte fondateur de notre république, la Déclaration universelle des droits de l’homme. »

Concernant le pass sanitaire, il se pourrait que d’autres manifestations soient organisées afin de protester contre cette mesure.