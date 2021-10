Carole Delga, Michaël Delafosse, Sébastien Vincini et Valérie Rabault, porte-paroles d’Anne Hidalgo

Anne Hidalgo, candidate socialiste aux prochaines élections présidentielles, a dévoilé son équipe de campagne dans laquelle figurent quatre personnalités politiques d’Occitanie. Ainsi, Carole Delga, Michaël Delafosse, Sébastien Vincini et Valérie Rabault ont été désignés porte-paroles.

La directrice de campagne d’Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate aux présidentielles de 2022 pour le Parti socialiste, a égrainé ce mardi 26 octobre la liste des 15 porte-paroles du PS. Parmi eux, quatre élus d’Occitanie, qui porteront son projet sous la houlette de Boris Vallaud, député des Landes et responsable de cette nouvelle équipe : Carole Delga, Michaël Delafosse, Sébastien Vincini et Valérie Rabault.

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, sera l’une des principales figures de la campagne socialiste pour les prochaines présidentielles. Elle sera notamment chargée de l’animation territoriale de cette campagne pour le PS. Campagne qu’Anne Hidalgo souhaite largement décentraliser.

Avec elle, Michaël Delafosse, le maire de Montpellier et président de la Métropole héraultaise. A la tête de la septième ville de France depuis sa victoire surprise aux élections municipales en 2020, il représente le renouveau du parti.

Reconduit récemment dans sa fonction de secrétaire national du Parti socialiste, Sébastien Vincini, qui est également le patron du PS 31, le premier vice-président du Conseil départemental de Haute-Garonne, et le maire de Cintegabelle, sera le représentant de la ruralité.

Quant à Valérie Rabault, députée de la première circonscription du Tarn-et-Garonne, et présidente du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, elle prendra la responsabilité du chiffrage du programme d’Anne Hidalgo.