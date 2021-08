Pyrénées-Orientales. Un sentier pédagogique sous la mer Méditerranée

Au cœurs de la Réserve naturelle de Cernère-Banyuls, dans les Pyrénées-Orientales, un sentier-marin propose un parcours pédagogique sous la mer, grâce à des panneaux explicatifs immergés. Un promenade à faire avec un masque et un tuba.

Voilà une manière originale de découvrir les fonds marins. Dans une petite baie de la plage de Peyrefite, au Sud de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, un sentier marin propose aux baigneurs une plongée originale à la découverte des écosystèmes. En effet, un parcours balisé sous marin a été installé par le département à quelques encablures de la plage, au cœur de la Réserve naturelle de Cerbère-Banyuls.

Des panneaux explicatifs sous l’eau

Long de 250 mètres, ce parcours pédagogique est constitué de cinq stations d’observation matérialisées par une bouée. Et, à un petit mètres sous la surface, des panneaux explicatifs immergé donnent des informations sur différentes composantes de l’écosystème local : galets, herbier de Posidonie, blocs, failles ou tombants. Une manière ludique de découvrir la beauté et la fragilité de la mer méditerranée.

Chacune des stations est équipée d’une main courante afin de permettre aux plongeurs amateurs de se reposer et de se maintenir sous l’eau. De quoi prendre le temps de lire les explications et d’observer le spectacle environnant en toute sécurité. Une ballade aquatique originale à faire avec son masque, un tuba et, pour les plus pressés, une bonne paire de palmes.