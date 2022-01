Où faire ses courses en vrac à Toulouse ?

Si vous souhaitez réduire vos déchets et limiter le gaspillage alimentaire, le vrac est fait pour vous. Le Journal Toulousain vous propose donc une sélection d’épiceries vrac où faire vos courses alimentaires, comme non alimentaires, à Toulouse pour devenir un véritable “consomm’acteur”.

Famille Mary pour acheter du miel en vrac

La Famille Mary sont récoltants et distributeurs de miel depuis 1921. Ils travaillent également en partenariat avec des producteurs installés sur tout le territoire national. À Toulouse, l’enseigne propose du miel de thym des garrigues, du miel d’acacia, du miel à la menthe d’Argentine et du miel bio de châtaignier des Landes à la pesée, selon les disponibilités. Il faut alors apporter vos propres contenants pour prendre la quantité de miel que vous souhaitez. Pour gagner du temps, il est également possible de passer commande sur Internet et de venir retirer vos produits en magasin. Le paiement se fait sur place.

De plus, la boutique Famille Mary met en vente des produits de santé et de bien-être naturels, fabriqués à partir des quatre “trésors de la ruche”, comme la gelée royale, aussi appelée “le lait des abeilles”, qui aurait des propriétés tonifiantes, immunostimulantes et anti-âge. Mais aussi le pollen (énergétique), la propolis (antibactérien) et bien évidemment, le miel (antibactérien, anti-inflammatoire, antioxydant). L’ensemble des références sont certifiées Agriculture Biologique.

Informations pratiques : 37 rue Lafayette, Toulouse. Horaires : du mardi au samedi de 10h à 19h

La Brûlerie des Filatiers pour du café en vrac

La Brûlerie des Filatiers est un petit paradis pour les amateurs de café, niché dans le centre historique de Toulouse. Elle propose une sélection de cafés verts en provenance du monde entier. Les produits sont torréfiés sur place pour développer leurs arômes et révéler toutes leurs saveurs. Il y en a pour tous les goûts : amers, acides, fruités… Certaines références peuvent même être moulues à la demande en fonction de votre méthode d’extraction préférée (filtre, piston, italienne, aéropress…).

Une quinzaine de cafés sont disponibles en vrac, comme le moka d’Éthiopie, l’arabica du Guatemala, d’Indonésie, d’Italie, du Nicaragua, du Kenya, le Catuaï du Brésil, ou encore le Bourbon rouge du Burundi. Un décaféiné aux notes de fruits secs, récolté au Brésil est également mis en vente. Enfin, il existe d’autres mélanges de variétés qui donnent des arômes minéraux ou plus amers. Chaque mois, l’enseigne propose des nouveautés, en quantité limitée.

Informations pratiques : 28 rue des Filatiers, Toulouse. Horaires : ouvert de 13h à 19h le lundi, de 8h30 à 19h du mardi au vendredi et de 9h à 19h le samedi.

Ceci & Cela, tous les produits en vrac pour la cuisine et la maison

Ceci & Cela fait partie des premiers magasins vrac ouverts dans le centre de Toulouse. Depuis 2016 pour la première boutique et depuis 2018 pour la seconde, vous pouvez y trouver des produits locaux, bios, éthiquement conçus et surtout, sans emballage. Pour faire vos courses, il est donc nécessaire d’apporter vos propres contenants. Ils sont pesés vides à votre arrivée. Ensuite, il suffit de les remplir avec les produits dont vous avez envie (ou besoin), puis de les peser à nouveau en retirant le poids initial (de la boîte, du sac, du bocal…) avant de payer. Plus complexe qu’un grand sac de courses, certes. Mais bien plus responsable. Et si vous ne disposez pas de contenants, il est possible d’en acheter directement sur place.

Produits d’hygiène, d’entretien, cosmétiques, pâtes, fruits, légumes, épices, pains, boissons, sucres, cafés… Tout est réuni dans une seule et même enseigne, à l’image des grands supermarchés, mais avec des produits issus, pour la majorité, du circuit court et d’une agriculture raisonnée.

Informations pratiques : deux adresses : 7 rue Baour Lormian, Toulouse. Horaires : lundi de 14h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 20h. Et 16 avenue des Minimes, Toulouse. Horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 20h.

Le Drive tout nu, le premier drive zéro déchet à Toulouse

La première enseigne du Drive tout nu a ouvert ses portes à Beauzelle en septembre 2018. Désormais, il en existe deux autres implantées à Balma-Gramont et à Montaudran. Le principe ? Vous faites vos courses en ligne, les membres du drive s’occupent de conditionner vos produits et de préparer votre commande avant que vous veniez les récupérer devant le magasin à la date et l’heure choisie préalablement sur Internet. N’oubliez pas de ramener les emballages, tous réutilisables, la fois suivante.

L’objectif est de faciliter la démarche pour toutes les personnes qui peinent à passer au vrac. Plus de 1 700 références sont disponibles : des fruits, des légumes, des produits laitiers, des œufs, du chocolat, du pain, des pâtes, du riz, des blinis, des céréales, des sauces… Depuis peu, l’enseigne propose également de la viande, du poisson et de la charcuterie dans des bocaux sous vide. Ils se conservent comme les produits achetés en magasin classique.

Informations pratiques : 286 rue de la Sur, Beauzelle. 4 Rue Théron de Montaugé, Toulouse. 2 Rue René Cornemont, Toulouse. Horaires : ouvert le lundi de 15h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.

Ni plus ni moins, juste ce dont vous avez besoin

Ni plus ni moins est une épicerie vrac qui vient d’ouvrir dans le quartier Pont des Demoiselles à Toulouse. Ici, vous n’achetez que ce que vous consommez, dans la quantité que vous souhaitez, en apportant vos propres contenants. Vous pouvez également en acheter sur place. Comme dans toutes les enseignes de vrac, l’objectif est de limiter l’utilisation de plastique et d’éviter le gaspillage alimentaire.

Certains récipients, comme ceux des plats cuisinés ou encore les bouteilles de boisson, de liquide vaisselle et de lessive sont consignés. Cela signifie que vous devez les rapporter lors de votre prochaine visite. On y trouve des produits du quotidien, alimentaires (pâtes, graines, céréales, gâteaux, pains, cafés…) et non alimentaires (savons, produits d’hygiène, ménagers…). Le tout, à petits prix.

Informations pratiques : 61 avenue Antoine de Saint-Exupéry, Toulouse. Horaires : ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 18h30.

Les Vraqueuses, pour vos courses bio

Les Vraqueuses, c’est « deux filles, un camion et une boutique », expliquent Julie et Anne-Laure, toutes deux à l’origine de l’initiative. Leur particularité est qu’elles ne vendent que des produits issus de l’agriculture biologique. Les deux cheffes d’entreprise se disent « sensibles au bien manger, ainsi qu’aux liens étroits avec les producteurs et les consommateurs ».

Vous pouvez y trouver des produits secs, comme des pâtes, des graines, du riz, des épices, des barres énergétiques, des biscuits, des farines, du café en grains, des thés, des céréales, des fruits secs…, et des produits « moins secs » comme de l’huile, des sirops, des confitures, des purées, des laits végétaux, des jus… Certaines références de la boutique sont également disponibles sur les marchés : celui de Ramonville-Saint-Agne le mercredi matin, le marché bio de l’Union un mercredi sur deux en fin d’après-midi, les derniers vendredis du mois sur le marché de Mons, les premiers vendredis du mois sur la place de la mairie de Fourquevaux et le samedi matin au marché de Blagnac.

Informations pratiques : 28 boulevard d’Arcole, Toulouse. Horaires : ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 12h30 à 19h, le samedi de 9h à 13h.

Mr Pépin, des spiritueux en vrac

Julien Cazaubon, gérant de cette nouvelle enseigne Mr Pépin dans le centre de Toulouse, est avant tout caviste. Il met à la vente plus de 250 références de vin et autres alcools. La plupart sont issus de domaines français. Mais en plus des bouteilles en verre classique, certains spiritueux, comme l’Armagnac, le gin et le whisky, sont disponibles en vrac. Une nouveauté chez le commerçant. Le petit plus ? Ces boissons sont produites localement.

Il est donc possible de se servir dans vos propres contenants. Des bouteilles de 35, 50 et 70 centilitres sont également mises à disposition dans le magasin.

Informations pratiques : 8 place Arnaud Bernard, Toulouse. Horaires : ouvert du lundi au dimanche de 10h à 20h.