Mazamet installe un écran géant pour la finale de la Coupe du monde de football

La mairie de Mazamet installera un écran géant dans le centre-ville pour permettre aux habitants de se réunir afin de suivre en direct la finale de la Coupe du monde. Les Bleus, tenant du titre de champion du monde, affronteront l’équipe de l’Argentine, portée par Léo Messi, bien décidé à soulever pour la première fois la coupe. Le grand écran sera mis en place sur le cours René Reille, à deux pas de l’Hôtel de ville de Mazamet. La retransmission débutera à l’heure du coup d’envoi de la rencontre, ce dimanche 18 décembre à 16h.

Pour rappel, de nombreuses villes, telles que Toulouse et Rodez, se sont opposées à la mise en place d’écrans géants dans leur centre-ville en raison des faibles températures, des coûts conséquents que les dispositifs engendrent, mais aussi pour protester contre l’impact environnemental et social de la compétition organisée au Qatar.

Circulation et stationnement interdits pour la retransmission à Mazamet

En plus de la retransmission de la finale de la Coupe du monde en fin d’après-midi ce dimanche sur le cours René Reille, la Ville de Mazamet organise un “marché au gras” le matin, puis le marché de Noël à La Halle en journée dès ce vendredi 16 décembre.

Alors, la mairie annonce que le stationnement sera interdit sur le cours René Reille, puis dans les rues Victor Hugo et Paul Brenac à compter de ce vendredi 16 décembre 19h. Et ce, jusqu’au dimanche 18 décembre, minuit. De même, la circulation sera interdite de midi à minuit ce dimanche 18 décembre sur le cours René Reille, le boulevard Soult, dans les rues Victor Hugo, du Moulin, de Verdun et Assémat Rives, ainsi que sur la place Philippe Olombel.