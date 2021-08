Toulouse. Le DJ Bob Sinclar revient au Poney club

Le célèbre DJ Bob Sinclar se produira à Toulouse, au Poney Club, mercredi 1er septembre. Il y était déjà venu l’an dernier.

C’est un lieu tendance de l’été 2021. Le célèbre DJ Bob Sinclar se produira au Poney club, à l’Ouest de Toulouse, mercredi 1er septembre à partir de 19 heures. C’est encore un grand nom de la scène musicale que reçoit la guinguette éphémère de l’hippodrome de la Cépière. Des artistes comme Martin Solveig et DJ Snake sont déjà passé par là durant cette saison estivale. Mais pour Bob Sinclar, le Poney club n’est pas une première. Le DJ de Love Generation et Rock this party y est déjà venu à la fin de l’été dernier.

Bob Sinclar est toujours en déplacement, et souvent à l’étranger. Mais la crise sanitaire et les restrictions de voyages l’ont amené à jouer davantage en France. Après une période sans scène (mais toujours connecté sur ses réseaux sociaux), le DJ s’est produit tout au long de l’été avec un nouveau titre We could be dancing.

Infos pratiques : Bob Sinclar le 1er septembre au Poney Club, 1 chemin des Courses, à Toulouse ; tarifs : 26 euros en pré-vente avant 19 heures, 29 euros après 19 heures ; première partie assurée par DJ Bovalon ; pass sanitaire obligatoire, dépistage possible sur place.