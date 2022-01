Le nouvel album de Mohand Baha, un Paradoxe

Sorti le 1er décembre dernier, Paradoxe est le nouvel album de Mohand Baha, ou plutôt la réédition de Chronos, un projet sorti quelques mois plus tôt. En un mois sur les plateformes de streaming, les morceaux semblent plaire à un vaste public.

Après mémoire et primate, Mohand Baha revient avec un nouvel album : Paradoxe. Sorti le 1er décembre dernier, le projet compte 20 titres. Les fans du rappeur connaissaient déjà un bon nombre d’entre eux. Effectivement, quelques mois plus tôt, Mohand Baha sortait Paradoxe. Un disque qui comprend les 10 premiers morceaux de Paradoxe. En plus de cela, certains clips avaient été publiés quelques semaines avant. C’est notamment le cas de Rambo ou de La Go est Sympa.

Sur le projet Paradoxe, 4 featurings. Dont un avec Yelo. Il s’agit là d’un artiste signé sur le Label Maltrack Music. Et c’est justement sur ce label, que Mohand Baha sort son dernier album. Un album qui est écouté dans 120 pays, et écouté par plus de 180 000 auditeurs si on en croit les chiffres fournit par les plateformes de streaming.

Ce nouvel album est difficilement classable dans un style de rap affirmé. L’artiste a voulu « créer un nouveau genre à part entière qui reste néanmoins très mainstream et accessible au grand public. » Dedans, on retrouve un marasme de références allant de l’âge d’or des années 2000 à des clins d’œil beaucoup plus actuels. Un album « Cohérent et surprenant, c’est paradoxe. »