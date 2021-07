Haute-Garonne. Concerts, expositions, théâtre, visites…Découvrez le programme du festival 31 notes d’été

Le festival 31 notes d’été revient du 12 au 28 août avec une centaine de visites touristiques et d’événements culturels gratuits partout en Haute-Garonne.

Après une édition 2020 en numérique, le festival pluridisciplinaire et gratuit alliant culture et tourisme reprend les routes de la Haute-Garonne du 12 au 28 août 2021. Au menu, 31 spectacles, 60 visites touristiques et culturelles et 12 expositions sont proposés soit près de 115 artistes programmés au total dans 8 communes et 13 lieux haut-garonnais pour dynamiser le territoire tout en mettant en lumière les artistes du département.

Moonloght Benjamin, Jean-Pierre Mader, Orchestre de chambre de Toulouse…

Placée sous les thèmes de la liberté d’expression et de la liberté d’être, cette 24ème édition s’annonce tout aussi diversifiée et riche que les précédentes. Elle s’ouvrira notamment par le concert blues-rock de la prêtresse vaudou d’origine haïtienne Moonlight Benjamin, habituée du festival. Autre temps forts musicaux au programme : les vocalistes d’Humanophones, l’Orchestre de chambre de Toulouse, le récit-concert de Jean-Pierre Mader et Pol Monnier au Musée départemental de la Résistance & de la Déportation, nouveau lieu du festival, ou encore les musiques folk et pop de Julii Sharp et Jur.

Concerts matinaux au château de Laréole

Parmi les nouveautés 2021, le château de Laréole sera le théâtre des “Matinales du

château”, avec une série de 5 concerts dans la cour du château, en solo ou en duo à 11h du matin, avec notamment le Duo Lunacello, l’accordéniste Florian Demonsant ou les chants basques de Berezco.

Cirque, danse et carte blanche à la Cave Poésie

De même, cette année, une carte blanche a été donnée à la Cave Poésie René Gouzenne avec trois spectacles (Don Quichotte revisité, Nathalie Vinot) sur les six représentations théâtrales du festival. Le cirque, avec notamment le superbe cirque aérien participatif de la Cie Sid au Château des Confluences à Pinsaguel et la danse seront aussi de la partie.

Une soirée spéciale dédiée à l’Espagne

A ne pas manquer également, une soirée spéciale “L’Espagne sur son 31, La Nuit Andalouse”, prendra ses quartiers à l’Hôtel du Département le vendredi 27 août, sous la direction artistique de l’auteur-compositeur Vicente Pradal. Avec notamment la guitare flamenco de José Del Tomate, les chants de lutte d’El Communero ou la danseuse flamenca Eva Yerbabuena.

Circuits de balade touristiques et spectacle pyrotechnique de clôture

En ce qui concerne les visites touristiques, des circuits de balade sont organisés au plus près du patrimoine haut-garonnais, à la découverte des terroirs et des acteurs touristiques aux alentours des lieux de spectacle. Enfin, le festival se conclura de manière spectaculaire avec le spectacle pyrotechnique exceptionnel des Commandos Percu.

La programmation détaillée sur le site cultures.haute-garonne.fr