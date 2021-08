Un PSG – AS Roma mercredi au stade Ernest-Wallon de Toulouse

Pour sa 4ème édition, la Amos Women’s French Cup se dispute les 4 et 6 août. Cette fois, les matches se joueront dans le stade Ernest-Wallon et au Stadium de Toulouse. Cette année encore, de grosses équipes européennes participent au tournoi : le PSG, l’AS Roma, le Bayern Munich et l’OL.

Le PSG, l’AS Roma, le Bayern Munich et l’Olympique Lyonnais. Ces 4 équipes vont disputer à Toulouse la Amos Women’s French Cup. Sur le terrain, pas de Neymar, Mkhitaryan, Lewandowski ou d’Aouar. Mais plutôt Sakina Karchaoui, Wendie Renard, Andressa Alves ou Cinzia Zehnder. Car ce sont les équipes féminines de ces grands clubs européens qui viennent s’affronter pour préparer la saison qui arrive.

La première journée du tournoi commence le mercredi 4 août à 17h45 avec un match opposant le PSG à l’AS Roma. Une fois cette rencontre terminée, l’OL affrontera le Bayern Munich à 21h. Une première journée qui se déroulera au stade Ernest Wallon.

Le vendredi 6 août, c’est le Stadium de Toulouse qui accueillera la petite finale à 17h45 puis la finale à 21h. Pour assister aux matches, la billetterie est ouverte sur le site internet www.womensfrenchcup.com. Et si vous n’êtes pas à Toulouse, vous pourrez tout de même suivre le tournoi. Cette année, chacune des rencontres sera diffusée en direct et en intégralité sur BeIn SPORTS.

Après une édition reportée en raison du Covid l’an dernier, il s’agit de la 4ème édition de la Amos Women’s French Cup. Cette année encore, ce sont des équipes avec un palmarès impressionnant qui participent au tournoi.